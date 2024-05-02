Erdoğan'dan AK Partili o isimlere tepki!

Yerel seçimlerde istediği sonucu alamayan ve sandıktan ilk defa ikinci parti olarak çıkan AK Parti'de bazı isimlerin ıstakoz, pahalı markalı saat gibi dikkat çeken sosyal medya paylaşımları gündem yarattı. AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı''nın sayılı insanın girdiği Monaco Yat Kulübü'nde ıstakoz yediği anları Instagram hesabından paylaşması konuşulurken, yine AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu'nun Rolex marka saati çok konuşuldu.

YAKLAŞIK 600 BİN TL'LİK SAATİ GÜNDEM OLMUŞTU

Yenişehirlioğlu, kendisini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ziyarete gelenlerle selfie çekip sosyal medya hesabından paylaşmış ve "Biz, bu milletin ta kendisiyiz" notunu düşmüştü. Yenişehirlioğlu'nun taktığı saatin yaklaşık 600 bin TL olduğu iddiaları dikkat çekmişti.

ERDOĞAN'DAN 'DEĞİŞİM' MESAJI

AK Parti MYK seçimin ardından geçtiğimiz günlerde ikinci kez toplanırken,31 Mart'taki oy kaybının nedenleri masaya yatırıldı. Kritik toplantıda 'değişim' gündeminin de konuşulduğu belirtilirken; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Değişimi peyderpey yapacağız" dediği öğrenildi. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın MYK toplantısının ardından bazı görüşmelerde bulunduğu da belirtildi.

ERDOĞAN, O İSİMLERİ TEK TEK UYARDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bazı AK Parti milletvekillerinin ıstakoz, pahalı markalı saat gibi dikkat çeken sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili uyarılarda bulunduğu öğrenildi.

"BUNLAR BİLİNEMEYECEK, AKIL EDİLEMEYECEK ŞEYLER DEĞİL"

Hürriyet'te yer alan habere göre; Erdoğan, "Milletvekilinin yediğiyle, içtiğiyle, oturduğuyla, taktığıyla, kılık kıyafetiyle daha dikkatli olması gerekmez mi? Benim bu konuda milletvekillerine ayrıca bir uyarıda mı bulunmam gerekiyor? Bir milletvekiline yediğini, giydiğini paylaşma denilir mi? Bunlar bilinemeyecek, akıl edilemeyecek şeyler değil. Herkes milletvekilliği makamının sorumluluğunun farkında olmalı. Milletvekilleri, kendini bir vatandaş gibi konumlandıramaz. Ben herkes gibi saat takıyorum, herkes gibi yemek yiyorum diyemez" dedi.

"KİMSEYİ KIRMADAN DEĞİŞİMİ PEYDERPEY YAPACAĞIZ"

Öte yandan Erdoğan toplantıda partinin değişimi ve dönüşümü açısından önemli değerlendirmeler yaptı. Erdoğan, genel merkez yönetiminde yapacağı değişiklik için, "Bulanık suda balık avlamak istemiyoruz. Kimseyi kırmadan incitmeden kardeşlik hukukuna riayet ederek değişimi peyderpey yapacağız. Değişim yaparken de cerrah titizliğiyle çalışacağız" dedi.

ERDOĞAN'DAN MYK ÜYELERİNİN İSTİŞARE KAMPI ÖNERİSİNE YEŞİL IŞIK

Kongre sürecinin başlatılmasını isteyen Erdoğan'a MYK üyeleri, kongre öncesinde milletvekilleri ve seçimleri kazanan AKP'li belediye başkanlarının katılacağı bir istişare kampının yapılması önerisinde bulundu. Bu öneriye sıcak bakan Erdoğan'ın da "Doğru olur. Geçen sene yapamadık, geciktik, bunu hemen yapalım" dediği öğrenildi.

ÖZEL GÖRÜŞMESİ: DİYALOG KAPIMIZ HERKESE AÇIK OLACAK

Öte yandan Erdoğan'ın bugün ana muhalefet partisi CHP'nin genel başkanı Özgür Özel'le gerçekleştireceği görüşme için de "Özgür Bey randevu istedi, kendisini kabul edeceğiz. Anayasa süreci, önümüzdeki dönem ülkenin ihtiyacı olan yapısal değişim ve dönüşümler, maliye politikaları, tarım, milli eğitim, sağlık gibi başlıklar gündeme gelecektir. Muhalefet ile siyaset alanında görüşmeye devam edeceğiz. Diyalog kapımız herkese açık olacak" ifadelerini kullandığı belirtildi.