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OECD, Türkiye büyüme tahminini yükseltti

OECD, 2024 yılı için Türkiye büyüme tahminini yüzde 2,9'dan yüzde 3,4'e yükseltti.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 02 Mayıs 2024 11:28, Son Güncelleme : 02 Mayıs 2024 11:29
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OECD, Türkiye büyüme tahminini yükseltti

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), 2024 ve 2025 yılları için Türkiye ve küresel büyüme tahminini yükseltti.

OECD bugün yayımladığı raporunda 2024 küresel büyüme tahminini şubatta açıkladığı yüzde 2,9'dan yüzde 3,1'e revize etti.

Türkiye için 2024 tahminini yüzde 2,9'dan yüzde 3,4'e yükseltti.

Kuruluş, Türkiye ekonomisi için 2025 büyüme tahminini ise yüzde 3,1'den 3,2'ye, küresel ekonomi için de yüzde 3'ten yüzde 3,2'ye çıkardı.

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