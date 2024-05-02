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Kavgaya müdahale sırasında yaralanarak şehit olan astsubaya veda

Erzurum İl Jandarma Komutanlığında görevli iken tedavi gördüğü hastanede şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Mustafa Yaşar için tören düzenlendi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Mayıs 2024 18:53, Son Güncelleme : 02 Mayıs 2024 18:53
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Kavgaya müdahale sırasında yaralanarak şehit olan astsubaya veda

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Erzurum İl Jandarma Komutanlığında görevli Yaşar'ın 3 Temmuz 2023'te kavgaya müdahale ettiği sırada yaralandığını hatırlattı.

Kavgada yaralanmasının ardından Yaşar'ın tedavi gördüğü hastanede müdahaleye rağmen şehit olduğunu belirten Yerlikaya, "Şehidimize Allah'tan rahmet kederli ailesine, kahraman jandarma teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Makamı ali olsun." ifadelerini kullandı.

- Tören düzenlendi

Erzurum İl Jandarma Komutanlığında 45 yaşındaki şehit Yaşar için tören düzenlendi.

Yaşar'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, cenaze aracıyla tören alanına getirilerek katafalka konuldu.

Şehidin özgeçmişinin okunduğu ve saygı duruşunda bulunulduğu törende, İl Müftüsü Rüstem Can dua etti.

Askeri tören mangasınca tekrar araca alınan naaş, askeri uçakla Yaşar'ın memleketi Hatay'a gönderildi.

Yağmurun etkili olduğu tören esnasında, askeri personel tarafından naaş üzerine şemsiyeler tutuldu.

Törene, Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Tevfik Algan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, şehidin eşi Nebihat Yaşar ile 2 çocuğu ve yakınları ile asker ve polisler katıldı.

Hatay nüfusuna kayıtlı Yaşar'ın 3 çocuğu ve 5 kardeşi olduğu öğrenildi.

Şehit Yaşar'ın yarın Hatay merkez Hassa Şehitliğine defnedilmesi bekleniyor.

- Valilikten mesaj

Erzurum Valiliği sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise milletin başı sağ olsun denildi.

Mesajda, şunları kaydedildi:

"Erzurum İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Mustafa Yaşar, 3 Temmuz 2023'te kavgaya müdahale ettiği sırada yaralanmasının ardından tedavi gördüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine ve kahraman jandarma teşkilatımıza başsağlığı diliyoruz."

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