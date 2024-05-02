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Ana sayfaHaberler Terör

MSB: 4 ayda 845 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) terörle mücadeleye ilişkin, "Son bir haftada 43, 1 Ocak 2024'ten bugüne kadar ise 376'sı Irak'ın, 469'u Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere 845 terörist etkisiz hale getirildi" bilgisini paylaştı.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 02 Mayıs 2024 12:12, Son Güncelleme : 02 Mayıs 2024 12:11
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MSB: 4 ayda 845 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısında, terörle mücadeleye ilişkin bilgiler verildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, terörü kaynağında yok etme stratejisi çerçevesinde sürekli ve kapsamlı olarak gerçekleştirdiği kararlı operasyonlarla son bir haftada 43, 1 Ocak'tan bugüne kadar 376'sı Irak'ın, 469'u Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere toplam 845 terörist etkisiz hale getirildi.

Son bir haftada 2 bin 264 şüpheli hududu geçemeden engellendi

Hudut güvenliğine ilişkin şu bilgiler paylaşıldı:

Son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 9'u terör örgütü mensubu toplam 364 şüpheli yakalandı. 2 bin 264 şüpheli ise hududu geçemeden engellendi.

Böylelikle, 01 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 3 bin 133'e yükseldi. Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 50 bin 860 oldu.

Son bir hafta içerisinde yapılan operasyonlarda 40 kilogramdan fazla uyuşturucu madde (Metamfetamin) ele geçirildi.

'Gazze'de kalıcı ateşkes sağlanmalı'

İsrail'in ateşkes kararına uyması yeniden vurgulanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İsrail, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 25 Mart'ta kabul ettiği son ateşkes kararını ve Uluslararası Adalet Divanının aldığı ihtiyati tedbirleri ivedilikle uygulamalıdır. En temel haklarından mahrum bırakılan Filistin halkı için insani yardımlara izin verilmesini ve bölgede yaşanan hukuksuzluğa bir kez daha dikkat çekerek kalıcı ateşkesin gerekliliğini vurguluyoruz."

Eğitim-tatbikat ve uluslararası görevler

MSB eğitim-tatbikat faaliyetleri ve uluslararası görevlere ilişkin şu bilgilendirmeyi yaptı:

"Estonya'da LOCKED SHİELDS (Kilitli Kalkan) -24, Cezayir'de Tehlike Altındaki Yolcu Gemisine Yardım-2024, Aksaz/Muğla'da KURTARAN-2024 tatbikatları ile Milli Anadolu Kartalı Eğitimi gerçekleştirildi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nde DESERT FLAG-9/2024, Arnavutluk'ta NEPTUNE STRIKE 24.1, İspanya'da SPANISH MINEX-2024 tatbikatları ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin planlı en büyük tatbikatlarından olan EFES-2024'ün 25 Nisan'da başlayan Bilgisayar Destekli Komuta Yeri Safhası devam ediyor.

3-27 Mayıs tarihleri arasında İtalya'da MARE APORTO-POLARIS/ITALIAN MINEX, 6-16 Mayıs tarihleri arasında Ankara'da Yıldırım Seferberlik, 6-17 Mayıs tarihleri arasında Konya'da Uluslararası Anadolu Ankası ile 7-18 Mayıs tarihleri arasında DENİZKURDU-II Tatbikatları gerçekleştirilecek.

2-7 Mayıs tarihleri arasında Fransa Deniz Kuvvetlerine ait FS SURCOUF gemisi Antalya'ya liman ziyareti gerçekleştirecek.

Deniz Müzeleri ile Türk Deniz Tarihi'nin tanıtılması, denizciliğin sevdirilmesi ve yaygınlaştırılması kapsamında liman ziyaretlerine devam eden TCG NUSRET Müze Gemisi, 3 Mayıs'ta Kaş, 6 Mayıs'ta Alanya ve 9-10 Mayıs tarihlerinde Girne/Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine liman ziyaretleri gerçekleştirecek.

Türkiye-Japonya arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 100'üncü, ERTUĞRUL fırkateyninin Japonya seyrinin 134'üncü yıl dönümü kapsamında, 20 ülke 24 liman ziyareti gerçekleştirecek olan TCG KINALIADA korveti Mogadişu'nun ardından 30 Nisan'da Maldivler'e ulaştı. Korvet bugün de bir sonraki liman olan Bangladeş'e doğru seyre başlayacak ve Japonya intikaline devam edecektir.

Denizaltı Kurtarma Çanı testlerden başarıyla geçti

Yerli ve milli savunma sanayi ürünlerimiz ile silahlı kuvvetlerinin her geçen gün daha da güçlendiği ve caydırıcılığının arttığı vurgulandı.

Bu kapsamda, Kara Kuvvetleri Komutanlığınca muhtelif miktarda "NEFER" Kuleli Zırhlı Muharebe Aracı (ZMA) ile DROPS aracının muayene ve kabul faaliyetleri tamamlandı.

Yine, İstanbul Tersanesi Komutanlığı tarafından güncel teknolojiye uygun olarak kapsamlı tadilat, modernizasyon ve onarımı tamamlanan Denizaltı Kurtarma Çanı deniz testlerinden başarıyla geçti.

Askeri öğrenci aday tercih işlemleri için son gün 10 Mayıs

3 Nisan'da başlayan "2024 Yılı Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları Askeri Öğrenci Aday Tercih İşlemleri"nin de 10 Mayıs'a kadar devam edeceğinin altı çizildi.

Mısır ile askeri iş birliğinde "yeni dönem" vurgusu

Bakanlık kaynakları, Mısır Genelkurmay Başkanı'nın Ankara'yı ziyaretine ilişkin şunlar aktarıldı:

"Mısır Genelkurmay Başkanı'nın Bakanlığımızı ziyareti hem askeri ilişkilerin geliştirilmesi hem de savunma sanayiindeki iş birliği bakımından yeni bir döneme işaret ediyor. Kendilerinin talebiyle bazı savunma sanayi şirketlerimizi ziyaret ettiler. Önümüzdeki dönemde ilişkilerin karşılıklı olarak artmasını bekliyoruz."

"Irak ile çalışmalarımız koordineli şekilde sürecek"

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Irak sınır birliklerinin Türkiye'nin operasyon bölgelerine yakın noktalarda üs bölgeleri kurduğuna dair sorulara şu şekilde yanıt verdi:

"Irak ile başlayan diyalog sonucunda PKK terör örgütününün faaliyetlerinin engellenmesine yönelik olarak operasyon bölgelerimize komşu alanlarda Irak sınır muhafızlarının yaptığı faaliyetlerdir. Bu faaliyetler bizimle de koordineli şekilde gerçekleştirilmektedir. Bundan sonraki süreçte; PKK'nın faaliyetlerinin engellenmesi, hudut güvenliğinin sağlanması ve bölgede yaşayan sivil Irak halkının can güvenliğinin korunması maksadıyla Irak ve ülkemiz arasında çalışmalar koordineli olarak devam edecektir."

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