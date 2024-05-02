Kılıçdaroğlu hakkında hapis cezası talebi

'Reformları gerçekleştirmek için net düzenlemeler gerekli'
'Reformları gerçekleştirmek için net düzenlemeler gerekli'
50 Günde KPSS Biter Mi? Şimdi İnceleyin!
50 Günde KPSS Biter Mi? Şimdi İnceleyin!
Sponsorlu İçerik
En çok iş ilanı veren ve başvuru yapılan sektörler belli oldu
En çok iş ilanı veren ve başvuru yapılan sektörler belli oldu
İstanbul'da nisan ayı zam şampiyonu belli oldu
İstanbul'da nisan ayı zam şampiyonu belli oldu
OECD'den Türkiye için enflasyon tahmini
OECD'den Türkiye için enflasyon tahmini
OECD, Türkiye büyüme tahminini yükseltti
OECD, Türkiye büyüme tahminini yükseltti
Erdoğan'dan AK Partili o isimlere tepki!
Erdoğan'dan AK Partili o isimlere tepki!
'Anayasayı değiştirmek, Erciyes dağını taşımaktan zordur'
'Anayasayı değiştirmek, Erciyes dağını taşımaktan zordur'
Akaryakıt fiyatlarına indirim bekleniyor
Akaryakıt fiyatlarına indirim bekleniyor
Türkiye fazla mesaide zirvede
Türkiye fazla mesaide zirvede
Oto piyasasına yeni düzenleme
Oto piyasasına yeni düzenleme
Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Özgür Özel ile görüşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Özgür Özel ile görüşecek
Yeni anayasa mesaisi sürüyor: Kurtulmuş 3 parti yönetimiyle görüşecek
Yeni anayasa mesaisi sürüyor: Kurtulmuş 3 parti yönetimiyle görüşecek
Nisan enflasyonu yarın açıklanacak
Nisan enflasyonu yarın açıklanacak
AK Parti değişimi zamana yayacak
AK Parti değişimi zamana yayacak
Bakan Bayraktar: Karadeniz gazında üretim kapasitesi daha da artacak
Bakan Bayraktar: Karadeniz gazında üretim kapasitesi daha da artacak
FED faizi 23 yılın en yüksek seviyesinde sabit tuttu
FED faizi 23 yılın en yüksek seviyesinde sabit tuttu
Ödüllü sınıfı öğretmeni: Üstün yetenekli 160 öğrenciyi yetiştirdi
Ödüllü sınıfı öğretmeni: Üstün yetenekli 160 öğrenciyi yetiştirdi
Bakan Yerlikaya'dan 1 Mayıs açıklaması: 226 kişi gözaltına alındı
Bakan Yerlikaya'dan 1 Mayıs açıklaması: 226 kişi gözaltına alındı
Ankara'da şiddetli yağış: Yollar çöktü, ev ve iş yerleri hasar gördü
Ankara'da şiddetli yağış: Yollar çöktü, ev ve iş yerleri hasar gördü
Gelir Uzmanları 24 saat sahada olacak
Gelir Uzmanları 24 saat sahada olacak
Kahveci: Böyle bir hayat memurlarımıza reva mıdır?
Kahveci: Böyle bir hayat memurlarımıza reva mıdır?
Meteoroloji açıkladı: 4 gün tüm yurtta yağış var
Meteoroloji açıkladı: 4 gün tüm yurtta yağış var
Bakan Tekin yanıtladı: Öğretmen atamaları ne zaman açıklanacak?
Bakan Tekin yanıtladı: Öğretmen atamaları ne zaman açıklanacak?
Türkiye, Güney Afrika'nın İsrail'e karşı açtığı davaya müdahil olacak
Türkiye, Güney Afrika'nın İsrail'e karşı açtığı davaya müdahil olacak
Eşinin cebinden habersiz para almak boşanma sebebi sayıldı
Eşinin cebinden habersiz para almak boşanma sebebi sayıldı
AK Parti'de MYK'nın perde arkası
AK Parti'de MYK'nın perde arkası
MEB yeni müfredatı dijitalle destekleyecek
MEB yeni müfredatı dijitalle destekleyecek
İstanbul'un enflasyonu belli oldu
İstanbul'un enflasyonu belli oldu
Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem başladı
Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem başladı
Ana sayfaHaberler Yargı ve Düzenleyici Kurum Kararları

Kılıçdaroğlu hakkında hapis cezası talebi

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'a yönelik sözleri nedeniyle yargılandığı davada 2 yıl 4 aya kadar hapsi istendi.

Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 02 Mayıs 2024 12:44, Son Güncelleme : 02 Mayıs 2024 12:26
Yazdır
Kılıçdaroğlu hakkında hapis cezası talebi

CHP Eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski Bakan Erdoğan Bayraktar'a hakaret ettiği iddiasıyla 'sanık' sıfatıyla yargılandığı davada mütalaa açıklandı.

Savcılık, Kılıçdaroğlu'nun "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret" suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Kemal Kılıçdaroğlu milletvekili olmadığı için dokunulmazlığı bulunmuyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber