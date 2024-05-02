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En çok iş ilanı veren ve başvuru yapılan sektörler belli oldu

Yılın ilk çeyreğinde pek çok sektörde iş ilanlarında artış kaydedildi. En fazla iş ilanı yayınlanan sektörler belli olurken bu yıl iş arayanların en fazla ilgi gösterdiği alan da netleşti.

Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 02 Mayıs 2024 12:59, Son Güncelleme : 02 Mayıs 2024 12:50
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En çok iş ilanı veren ve başvuru yapılan sektörler belli oldu

Kariyer.net, 2024'ün ilk çeyreğinin istihdam verilerini paylaştı. Şirketten yapılan açıklamaya göre, Kariyer.net'in verilerinde, yılın ilk çeyreğinde pek çok sektörde iş ilanlarında artış kaydedildi.

2023'ün aynı dönemine göre en fazla iş ilanı yayınlanan sektörler sırasıyla yapı, üretim ve bilişim oldu. Yayınlanan yeni ilan sayısına göre en çok ilan alan sektörler ise sırasıyla sağlık, turizm, gıda, elektrik/elektronik, maden ve metal sanayi şeklinde gerçekleşti.

Yapı sektöründe en çok ilan açılan pozisyon grupları mimarlık, inşaat ve şantiye olurken, en çok ilan açılan iller ise İstanbul, Ankara ve İzmir şeklinde sıralandı.

2024'ün ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 52 ile ilan sayısını en çok artıran sektör turizm oldu. Turizm sektörünü, yüzde 16 ile sağlık, yüzde 8 ile finans-ekonomi, yüzde 7 ile perakende ve yüzde 4 ile danışmanlık takip etti.

Turizm sektöründe en çok iş ilanı açılan pozisyon grupları ise sırasıyla resepsiyon hizmetleri, misafir ilişkileri ve kat hizmetleri oldu. Turizm pozisyonları için en fazla ilan yayınlayan iller ise İstanbul, Antalya ve Muğla şeklinde sıralandı.

Yılın ilk çeyreğinde yeni ilan sayısına göre, en çok ilan yayınlanan pozisyon gruplarında ilk sırada satış yer aldı. Satışı sırasıyla finans, hizmet, perakende, tıp/sağlık ve insan kaynakları takip etti. Geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında ilan sayıları en çok artan ilk üç pozisyon grubu ise sırasıyla yüzde 28 ile tıp/sağlık, yüzde 25 ile perakende ve yüzde 19 ile depolama/dağıtım şeklinde gerçekleşti.

En fazla ilgi telekomünikasyon sektörüne

Bu yıl iş arayanlar en fazla ilgiyi telekomünikasyon sektörüne gösterdi. İlan başı başvuru sayıları geçen sene aynı döneme göre artan sektörler arasında ilk sırada yer alan telekomünikasyon sektörünü, havacılık ve yapı izledi. İlk çeyrekte ilan başı başvuru sayısı en yüksek olan sektörler ise sırasıyla finans/ekonomi, havacılık, medya ve perakende olarak öne çıktı.

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