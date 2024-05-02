Şırnak'ta terör operasyonu: 10 gözaltı
Şırnak'ta terör örgütü PKK'nın şehir yapılanması YPS'ye yönelik düzenlenen operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 02 Mayıs 2024 13:35, Son Güncelleme : 02 Mayıs 2024 13:32
Şırnak İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasıyla terör örgütü PKK'nın şehir yapılanması olan sözde Öz Savunma ve YPS'ye yönelik operasyon düzenlendi.
10 adrese eş zamanlı olarak yapılan operasyonda, bölücü terör örgütünün şehirlerdeki sözde kent meclisi yapılanmasında görev alan 10 şüpheli yakalandı.
Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.