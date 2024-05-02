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Milli Savunma Bakanlığı'nın adıyla vatandaşı dolandırıyorlar

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medyada Milli Savunma Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'nın isim ve logoları kullanılarak yapılan dolandırıcılıkla ilgili vatandaşları uyardı. Söz konusu paylaşımlara itibar edilmemesi istenilen açıklamada, "Logolar kullanılarak 'yatırım fırsatı', 'ek gelir' gibi başlıklarla yapılan paylaşımlar, 'oltalama' yöntemiyle dolandırıcılık girişimidir." denildi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 02 Mayıs 2024 14:37, Son Güncelleme : 02 Mayıs 2024 14:39
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Milli Savunma Bakanlığı'nın adıyla vatandaşı dolandırıyorlar

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, gerçeği yansıtmayan ve içerikleri ifşalamaya devam ediyor. Bu kapsamda son uyarı ise Milli Savunma Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'nın isim ve logoları kullanılarak yapılan dolandırıcılık işlemi için yapıldı. Açıklamada, "yatırım fırsatı", "yüksek kar" gibi vaatlerle yapılan paylaşımlara itibar edilmemesi istendi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklama şöyle:

"Bazı sosyal medya platformlarında ve internet sitelerinde Milli Savunma Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'nın isim ve logoları kullanılarak 'yatırım fırsatı', 'ek gelir' gibi başlıklarla yapılan paylaşımlar, 'oltalama' yöntemiyle dolandırıcılık girişimidir.

Bu ve benzeri internet siteleriyle kişisel bilgilerinizi paylaşmayınız. Dijital mecralarda, 'para kazandırma' vaadiyle yürütülen bu tür dolandırıcılık faaliyetlerine itibar etmeyiniz.

Resmi kurum ve kuruluşların internet sayfalarından yapılan açıklamaları takip ediniz"

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