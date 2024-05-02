YÖK Başkanı: İlk 500'deki üniversite sayımızı 10'a çıkarmayı hedefliyoruz

Araştırma Üniversiteleri Destek Programı (ADEP) Değerlendirme Toplantısı, Hacettepe Üniversitesi'nin ev sahipliğinde yapıldı. Toplantıya, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, YÖK Başkan Vekili Prof. Dr. Haldun Göktaş, Yürütme Kurulu Üyeleri Prof. Dr. Erol Arcaklıoğlu ve Prof. Dr. Arif Bilgin ile araştırma üniversitelerinin rektörleri ve proje yürütücüleri katıldı.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, 2021 yılında belirlenen yeni vizyonla devam eden Araştırma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Programı'nın 23 üniversiteyle başarıyla yürütüldüğünü belirtti. Araştırma üniversiteleri arasında yaşanan tatlı rekabetin uluslararası üniversite derecelendirme kuruluşları tarafından her yıl yayımlanan dünya üniversite sıralamalarına, özellikle son 2 yılda olumlu biçimde yansıdığını ifade eden Özvar, "12'nci Kalkınma Planı'nda yer alan yükseköğretimle ilgili hedeflerimizden birisi de dünya akademik başarı sıralamalarında ilk 500'de yer alan üniversite sayımızı, 2028 yılında 10'a çıkarmaktır. Ben inanıyorum ki araştırma üniversitelerimizin tamamı, fiziksel altyapıları ve sahip oldukları akademik insan kaynağı ile önümüzdeki 5 yılda ilk 500 içerisinde yer alma potansiyeline sahiptir. Son yıllarda artan uluslararası öğrenci hareketliliğinde bu tür sıralamaların ve değerlendirmelerinin fevkalade önemli olduğunu görüyoruz" ifadelerini kullandı.

ADEP çerçevesinde Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından 32 performans göstergesiyle yapılan değerlendirme sonuçlarına göre; araştırma üniversitelerine kaynak tahsis edildiğini ve üniversitelerin eşleştirildiği alanlardaki bilimsel araştırma projelerinin desteklenmesinde bu kaynağı kullandıklarını belirten Özvar, Bilimsel Araştırma Projesi (BAP) Yönetmeliği'nde 2022 yılında yaptıkları değişiklik sayesinde destek kapsamındaki projeler için ön ödeme limitlerinin 10 katına kadar artırılabildiğini kaydetti.

'DESTEK PROGRAMI UYGULAMASINA ISRARLA DEVAM EDECEĞİZ'

2024 yılında ADEP kapsamında üniversitelere 400 milyon lira ödenek tahsis edildiğini belirten Özvar, üniversitelerin kendi kaynaklarından aktaracakları miktarlarla birlikte toplam 327 projeye, 503,9 milyon lira bütçe aktarımı yapılacağını bildirdi. YÖK olarak kalite odaklı anlayışı temel misyon edindiklerini ve bu amaçla araştırma üniversitelerine yönelik destek programlarının uygulanmasına ısrarla devam edeceklerinin vurgulayan Özvar, "Tüm üniversitelerimizin araştırma kapasite ve kalitesinin artırılmaya ihtiyacı var. Son 5 yıllık veriler nitelikli yayın sayısında ciddi bir artış olduğunu gösteriyor. Ancak dünyadaki büyük bilim çevreleriyle mukayese edildiğinde hala ciddi mesafe kat etmemiz gerekiyor. 45-46 bin düzeyinde olan nitelikli yayın sayısını biraz daha artırmamız lazım. Bunu yapacak kurumların başında araştırma üniversitelerimiz gelmektedir" dedi.

'BURSİYER SAYISINI ARTIRACAĞIZ'

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'yla (TÜBİTAK) yaptıkları görüşmeler sonucunda, geçen yıl ilk defa TÜBİTAK Stajyer Araştırmacı Burs Programında (STAR), ADEP kapsamındaki projelere özel çağrıya çıkıldığını hatırlatan Özvar, "19 devlet araştırma üniversitemiz ADEP projelerinde çalıştırmak 144 lisans bursiyer başvurusu yapmıştı. 2023 yılı ADEP projelerinde bu sayı 157'ye yükseldi. Araştırma üniversitelerimize yönelik yeni destekler konusunda TÜBİTAK'la görüşmelerimiz devam etmektedir. Önümüzdeki yıllarda bursiyer sayısını artıracağız. Araştırma üniversitelerimizin gerek insan kaynağı ve gerekse araştırma altyapıları bakımından desteklenmeleri konusunda başta Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığımız olmak üzere ilgili kurumlarımızla iş birliğimizi sürdürüyoruz" diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel de ADEP ile araştırma üniversitelerine, yıllık performanslarını dikkate alarak bilimsel araştırma projeleri için kaynak tahsisi yaptıklarını belirterek, bu çerçevede, araştırma üniversitelerine 2022 yılında 100 milyon lira olarak tahsis ettikleri ödenek tutarını 2023'te 250 milyon liraya yükselttiklerini anlattı. Şenel, "Bu yıl için bu rakam, 400 milyon lira olarak Bütçe Kanunu ile belirlenmiş oldu. Cumhurbaşkanımızın olurlarıyla üniversitelerimizin performansları ve uygulama sonuçlarını dikkate alarak ödenek tahsislerini yakın zamanda gerçekleştirmeyi ve ödeneği üniversitelerimize aktarmayı planlıyoruz. Ödenek artışlarıyla araştırma üniversitelerimizin Ar-Ge faaliyetleri ve nitelikli insan gücü yetiştirmesine yönelik imkanlarını genişletmesini, milli politika ve hedeflerimize hizmet edecek çalışmalarını artırarak sürdürmesini bekliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.