2 bin 2 hekim için tercih başvuruları başladı

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"436'sı hekim, 1566'sı uzman hekim olmak üzere 2 bin 2 hekimin atama yerlerini belirleyecek olan 116. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası tercih başvuruları alınmaya başlandı. Boş (münhal) kadrolar, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğümüzün web sitesi üzerinden yayınlanmıştır. Şimdiden hayırlı olsun."