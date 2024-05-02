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Bakanlar Bolat ve Şimşek, OECD Bakanlar Toplantısı Açılış Oturumu'na katıldı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile OECD Bakanlar Toplantısı Açılış Oturumu'na katıldıklarını bildirerek, "Bu büyük etkinlik aracılığıyla gerçekleştireceğimiz görüşmelerin ülkemizin dış ticaretine ve halkımızın refahına doğrudan etki edeceğine yürekten inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Mayıs 2024 18:45, Son Güncelleme : 02 Mayıs 2024 18:46
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Bakanlar Bolat ve Şimşek, OECD Bakanlar Toplantısı Açılış Oturumu'na katıldı

Bolat, sosyal medya hesabından Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleştirilen OECD Bakanlar Toplantısı'na ilişkin paylaşım yaptı.

Türkiye'yi temsilen Bakan Şimşek'le toplantının açılış oturumuna katıldıklarını aktaran Bolat, "Bu vesileyle ihracat temelli büyüme stratejimize uygun olarak tüm siyasi platformlarda, ülkemiz dış ticaretini sürdürülebilir şekilde artırarak, çok daha iyi yerlere getirme çabamızı sürdüreceğimizi ifade etmek isterim. Bu büyük etkinlik aracılığıyla gerçekleştireceğimiz görüşmelerin ülkemizin dış ticaretine ve halkımızın refahına doğrudan etki edeceğine yürekten inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bolat, toplantı öncesinde Singapur Sürdürülebilirlik, Çevre ve Ticaret Bakanı Grace Fu ile görüştü.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, mevkıdaşıyla iki ülke arasındaki ticaretin geliştirilebilir yönlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunduklarına işaret eden Bolat, "Karşılıklı ticaretimizi geliştirmeye yönelik samimi niyetimizi ifade ederek, bu konuda ilerleyen zamanlarda somut adımlar atmakta mutabık kaldık." ifadesini kullandı.

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