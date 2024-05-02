Benzin ve motorine zam, otogaza indirim
Benzine 28 kuruş, motorine 26 kuruş zam geldi. Otogaz fiyatlarında ise 1 lira 64 kuruş indirime gidildi. Fiyat değişiklikleri gece yarısından itibaren pompaya yansıyacak.
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar akaryakıt fiyatlarını takibe devam ediyor.
BENZİN VE MOTORİNE ZAM
Benzine 28 kuruş, motorine 26 kuruş zam geldi.
Otogaz fiyatlarında ise 1 lira 64 kuruş indirime gidildi.
Fiyat değişiklikleri gece yarısından itibaren pompaya yansıyacak.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İstanbul'da güncel akaryakıt pompa fiyatları şu şekilde:
Benzinin litresi ortalama 43,65 lira
Motorinin litresi ortalama 41,07 lira
Otogaz ortalama 22,47 lira
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor.
Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.