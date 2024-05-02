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AK Partili Çelik'ten, Erdoğan'ın Özel'i kabulüne dair açıklama

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i kabulüne ilişkin AA'ya açıklamada bulundu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Mayıs 2024 20:28, Son Güncelleme : 02 Mayıs 2024 20:30
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AK Partili Çelik'ten, Erdoğan'ın Özel'i kabulüne dair açıklama

Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'in ziyaretinden memnuniyet duymuşlardır. Olumlu bir havada geçmiştir ziyaret. Sayın Cumhurbaşkanımız, diyaloğun devam etmesi gerektiğini belirtmişlerdir. Kendi takvimlerine uygun bir zamanda iadeiziyaret gerçekleştireceklerdir." ifadelerini kullandı.

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