AK Partili Çelik'ten, Erdoğan'ın Özel'i kabulüne dair açıklama

Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'in ziyaretinden memnuniyet duymuşlardır. Olumlu bir havada geçmiştir ziyaret. Sayın Cumhurbaşkanımız, diyaloğun devam etmesi gerektiğini belirtmişlerdir. Kendi takvimlerine uygun bir zamanda iadeiziyaret gerçekleştireceklerdir." ifadelerini kullandı.