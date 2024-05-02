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Eyüpsultan'da bariyere saplanan aracın sürücüsü hayatını kaybetti

Eyüpsultan'da kontrolden çıkan otomobilin bariyere saplandığı kazada sürücü hayatını kaybetti.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 02 Mayıs 2024 21:32, Son Güncelleme : 02 Mayıs 2024 21:55
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Eyüpsultan'da bariyere saplanan aracın sürücüsü hayatını kaybetti

Kaza, saat 17.30 sıralarında Eyüpsultan İstanbul Çevre Yolu Kuzey Marmara yol ayrımında meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki 34 UT 3514 plakalı otomobil sürücüsü Y.B. çevre yolu yol ayrımından çıkmak için sola doğru manevra yaptı. O sırada kontrolden çıkan otomobil bariyere çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri araç içerisinde sıkışan Y.B.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Araçtan çıkarılan sürücü Y.B.'nin cansız bedeni ambulansla morga kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri kaza ile ilgili çalışma yaparken, yolda bir süre trafik yoğunluğu oluştu. Ağır hasar alan araç ise incelemelerin ardından çekici ile yoldan kaldırıldı.

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