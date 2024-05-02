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Minibüs şoförleri, servis kiralayan üniversitelileri darbetti

TRABZON'un Sürmene ilçesinde Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği öğrencilerince kiralanan öğrenci servisi minibüsü, ilçede hat üzerinde çalışan minibüs şoförleri tarafından durduruldu. Önleri kesilen dolmuşçuların saldırısına uğradığını öne süren servis sürücüsü ve öğrenciler, darp raporu alıp şikayetçi odu. Yaşananlar da cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 02 Mayıs 2024 23:42, Son Güncelleme : 02 Mayıs 2024 23:44
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Minibüs şoförleri, servis kiralayan üniversitelileri darbetti

Olay akşam saatlerinde Çarşı Mahallesi'nde meydana geldi. Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü'nde öğrenim gören bir grup öğrenci, fakültelerine gidip, gelmek için bir süre önce özel öğrenci servisi kiraladı. İddiaya göre öğrencilerin servis kiralamasına tepki gösteren bazı minibüs sürücüleri, okul çıkışında ilçe merkezinde seyir halinde olan öğrencilerin kiraladığı servisin önünü araçlarıyla keserek, durdurdu. Önü kesilen servis şoförü ve öğrenciler ile minibüs şoförleri arasında tartışma çıktı. Hat üzerinde çalışan sürücülerin saldırısına uğradığını öne süren servis sürücüsü ve öğrenciler, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, darp raporu alan öğrenciler, şikayetçi odu. Servis içi ve dışında yaşananlar da öğrenciler tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Şikayet üzerine polis ekiplerince soruşturma başlatıldı.

DARGEB'TEN AÇIKLAMA

Deniz Araştırma ve Geliştirme Gönüllüleri Kültür, Sanat Öğrenci ve Mezun Derneği (DARGEB), sosyal medyasından paylaşımda bulunarak, öğrencilerin şiddete maruz kaldığını ifade etti. Paylaşımda, "Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği öğrencileri kendilerine servis kiraladı. Durumu öğrenen Sürmene dolmuşçuları bir araya gelip, özel minibüsün önünü kesti. İddiaya göre bazı öğrenciler darbedildi. Öğrencilerin gitmesine izin vermeden öğrenci kardeşlerimizi, arkadaşlarımızı da araçtan indirip bütün değerlerine küfür ederek darbettiler. Öğrencilerin ellerinde darp raporları ve olaya ait görüntüler mevcut. Bu şiddete maruz bırakılan öğrencilerin 2004 ve 2005 doğumlu olduklarını da hatırlatmak isteriz. Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde okuyan tüm öğrenci kardeşlerimize, arkadaşlarımıza bu olaydan dolayı geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bu durumun sorumlusu olan kişiler için gerekli cezaların ve yaptırımların uygulanmasını, geleceğin umudu olan öğrencilerin eğitim öğretim sürecinde maruz kaldıkları haksızlığın ortadan kalkması için ilgili kurumlara sesimizi duyurmak istiyoruz" denildi.

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