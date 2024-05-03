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2 kişinin öldüğü, 40 kişinin yaralandığı kazada otobüs şoförü tutuklandı

Aksaray'da otobüsün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen, 2 kişinin öldüğü, 6'sı ağır 40 kişinin yaralandığı otobüs kazasında taburcu olduktan sonra adliyeye sevk edilen otobüs şoförü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Mayıs 2024 19:36, Son Güncelleme : 03 Mayıs 2024 19:39
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Kaza, sabah erken saatlerde Ankara-Niğde otoyolunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Kilis'ten İstanbul istikametine giden H.S. (52) idaresindeki 79 AF 880 plakalı Metro Turizm yolcu otobüsü, Aksaray'a bağlı Babakonağı mevkisinde iddialara göre sürücüsünün uyuklaması sonucu şarampole devrildi. Kazada 2 yolcu olay yerinde hayatını kaybederken 6'sı ağır 40 yolcu da yaralandı. Kazanın ardından yaralanan otobüs sürücüsü de diğer yaralılarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, tedavi sürecinin tamamlanması üzerine öğleden sonra taburcu edildi. Akşam saatlerinde sonlanan mahkeme sonucu otobüs şoförü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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