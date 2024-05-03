Nisan ayı enflasyonu açıklandı

TÜİK, nisan ayının zam şampiyonunu açıkladı
TÜİK, nisan ayının zam şampiyonunu açıkladı
Ali Yalçın: Ekonomiye emekçi gözüyle bakış şarttır
Ali Yalçın: Ekonomiye emekçi gözüyle bakış şarttır
'Alım gücünün arttırmak için refah payı verilmesi gerekmektedir'
'Alım gücünün arttırmak için refah payı verilmesi gerekmektedir'
Bakan Şimşek: Dezenflasyon sürecine gireceğiz
Bakan Şimşek: Dezenflasyon sürecine gireceğiz
MSB duyurdu: Askerlik yerleri açıklandı
MSB duyurdu: Askerlik yerleri açıklandı
MEB'den öğretmen dışındaki personelin il içi yer değişikliği duyurusu
MEB'den öğretmen dışındaki personelin il içi yer değişikliği duyurusu
Kira zam oranları belli oldu
Kira zam oranları belli oldu
Borsa güne rekorla başladı
Borsa güne rekorla başladı
Otomobil satışında büyük düşüş
Otomobil satışında büyük düşüş
CHP'li belediyeler yüzlerce kişiyi işten çıkardı
CHP'li belediyeler yüzlerce kişiyi işten çıkardı
Aksaray'da yolcu otobüsü devrildi: 2 kişi hayatını kaybetti, 34 kişi yaralandı
Aksaray'da yolcu otobüsü devrildi: 2 kişi hayatını kaybetti, 34 kişi yaralandı
AK Parti'de birçok şey değişecek! Erdoğan: Herkes sorumlu
AK Parti'de birçok şey değişecek! Erdoğan: Herkes sorumlu
Elazığ'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Elazığ'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi
SPK 2 şirketin ilk halka arzını onayladı
SPK 2 şirketin ilk halka arzını onayladı
İsrail'le tüm ihracat ve ithalat işlemleri durduruldu
İsrail'le tüm ihracat ve ithalat işlemleri durduruldu
Bakan Güler: Hudutlarımızdan girmek mümkün değil
Bakan Güler: Hudutlarımızdan girmek mümkün değil
Erdoğan ile Özgür Özel görüşmesine ilişkin detaylar belli oldu
Erdoğan ile Özgür Özel görüşmesine ilişkin detaylar belli oldu
Enerji alanında düzenlemeler içeren teklif Genel Kurul'da kabul edildi
Enerji alanında düzenlemeler içeren teklif Genel Kurul'da kabul edildi
Benzin ve motorine zam, otogaza indirim
Benzin ve motorine zam, otogaza indirim
2 bin 2 hekim için tercih başvuruları başladı
2 bin 2 hekim için tercih başvuruları başladı
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesindeki yangın kontrol altında
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesindeki yangın kontrol altında
Erdoğan'ın CHP Genel Başkanı Özel'i kabulü sona erdi
Erdoğan'ın CHP Genel Başkanı Özel'i kabulü sona erdi
Trabzon'dan Suudi Arabistan'a direkt uçuşlar başlıyor
Trabzon'dan Suudi Arabistan'a direkt uçuşlar başlıyor
YSK, kesin seçim sonuçlarını 6 Mayıs'ta açıklayacak
YSK, kesin seçim sonuçlarını 6 Mayıs'ta açıklayacak
Milli Savunma Bakanlığı'nın adıyla vatandaşı dolandırıyorlar
Milli Savunma Bakanlığı'nın adıyla vatandaşı dolandırıyorlar
Erdoğan: Irkçı saldırıların çoğunun örtbas edildiğini biliyoruz
Erdoğan: Irkçı saldırıların çoğunun örtbas edildiğini biliyoruz
AK Parti, esnaf, emekli ve dar gelirli için yeni yol haritası hazırlıyor!
AK Parti, esnaf, emekli ve dar gelirli için yeni yol haritası hazırlıyor!
Bazı telefon parçalarının ithalatına gözetim
Bazı telefon parçalarının ithalatına gözetim
ÖSYM, hafta sonu iki sınav yapacak
ÖSYM, hafta sonu iki sınav yapacak
'Reformları gerçekleştirmek için net düzenlemeler gerekli'
'Reformları gerçekleştirmek için net düzenlemeler gerekli'
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Nisan ayı enflasyonu açıklandı

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2024 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %3,18, bir önceki yılın Aralık ayına göre %18,72, bir önceki yılın aynı ayına göre %69,80 ve on iki aylık ortalamalara göre %59,64 olarak gerçekleşti

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 03 Mayıs 2024 10:00, Son Güncelleme : 03 Mayıs 2024 10:46
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) nisan ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) rakamlarını açıkladı.

Buna göre, TÜFE'deki değişim nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 3,18, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 18,72, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 69,80 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 59,64 olarak gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 51,20 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 103,86 ile eğitim oldu.

Ana harcama grupları itibarıyla bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup yüzde 1,03 ile sağlık oldu. Buna karşılık, 2024 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 9,56 ile alkollü içecekler ve tütün oldu.

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan, 13 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 7 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 123 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE)

Yİ-ÜFE bir önceki aya göre yüzde 3,60 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 15,61 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 55,66 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 45,83 artış gösterdi.

Yİ-ÜFE imalat ürünlerinde yıllık yüzde 60,03 arttı

Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 74,68 artış, imalatta yüzde 60,03 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 4,79 artış ve su temininde yüzde 66,71 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara mallarında yüzde 54,88 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 65,83 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 66,35 artış, enerjide yüzde 29,84 artış ve sermaye mallarında yüzde 66,33 artış olarak gerçekleşti.

Yİ-ÜFE imalat ürünlerinde aylık yüzde 3,26 arttı

Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 4,51 artış, imalatta yüzde 3,26 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 7,30 artış ve su temininde yüzde 1,93 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara mallarında yüzde 2,95 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 3,63 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 4,77 artış, enerjide yüzde 5,08 artış ve sermaye mallarında yüzde 1,98 artış olarak gerçekleşti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber