Mersin'de devrilen minibüsteki 1 polis yaralandı

Minibüsün görev dönüşü kaza yaptığı, yaralanan polisin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Araçta sıkışan sürücü R.A.T. olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden yaralı olarak çıkartıldı.

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