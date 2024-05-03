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Anayasa için hedef en az 400 'Evet'

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni anayasa turu kapsamında CHP'nin ardından dün de DEM, SP ve İYİ Parti'yi ziyaret etti. Yeni anayasa için büyük çoğunluklu uzlaşı hedeflediklerini belirten Kurtulmuş, "Parlamentoda 400'ün üstünde bir ittifakla yeni anayasa metninin kabul edilmesi mümkün olsun" diye tura çıktığını ifade etti.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 03 Mayıs 2024 08:51, Son Güncelleme : 03 Mayıs 2024 08:53
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Anayasa için hedef en az 400 'Evet'

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni anayasa turu kapsamında CHP'nin ardından dün DEM, SP ve İYİ Parti'yi ziyaret etti. AK Parti ve MHP ile de görüşeceklerini açıklayan Kurtulmuş, turlarının amacını "Parlamentoda 400'ün üstünde bir ittifakla yeni anayasa metninin kabul edilmesi mümkün olsun" diyerek tanımladı. Kurtulmuş, ilk olarak DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatımoğulları'nı ziyaret etti. 40 dakika süren görüşmeden sonra Kurtulmuş, "Sürece ilişkin görüşlerimizi, çerçeveyi kendileri ile paylaştık" dedi.

SÜREÇ AÇIK VE ŞEFFAF

Sürecin açık, şeffaf, demokratik bir şekilde sürdürülmesi talebini DEM Parti'ye ilettiklerini kaydeden Kurtulmuş "Bizim temennimiz TBMM'de çok büyük bir çoğunlukla siyasi partilerin uzlaşabileceği bir anayasa çalışmasının ortaya konulması ve bunun da Meclis'te kabul edilmesidir" ifadelerini kullandı. Kurtulmuş'un ikinci durağı Saadet Partisi oldu. Kurtulmuş, Grup Başkanı Selçuk Özdağ ve Grup Başkanvekilleri İsa Mesih Şahin ve Bülent Kaya ile bir araya geldi. Yaklaşık 45 dakika süren görüşme sonrası Kurtulmuş, usule ilişkin görüşleri ve genel çerçeveyi değerlendirdiklerini belirtti.

PARTİLERİN ANAYASALARI OLMAZ

Kurtulmuş, "TBMM zemininde anayasa çalışmalarını en olgun tartışmalarla nasıl ilerletebiliriz ve sonuç alırız; bunlarla ilgili görüşlerini aktardım. Yapıcı ve olumlu bir görüşme yaptık. Muhtemelen ekim ayı gibi işin muhtevasına ilişkin tartışmaların başlayacağını görüyorum" diye konuştu. Kurtulmuş, mecliste temsil edilen ama grubu olmayan partilerle de görüşeceğini söyledi. Kurtulmuş son olarak İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nu ziyaret etti. Kurtulmuş "Partilerin anayasaları olmaz, teklifleri olur. Dolayısıyla bunun milletin anayasası haline getirilmesi için TBMM'nin zemininin en iyi şekilde kullanmamız lazım" değerlen-dirmesinde bulundu.

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