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CHP'li belediyeler yüzlerce kişiyi işten çıkardı

CHP yönetimi 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne yine işçi kıyımıyla girdi. 31 Mart'taki seçimi kazanan CHP'li Üsküdar Belediye yönetimi 71 personeli dün işten attı. İBB yönetimi ise 5 yılda 23 bin kişiyi ekmeğinden etti. Ankara'da ise 5 bin personel ekmeğinden edildi.

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 03 Mayıs 2024 09:11, Son Güncelleme : 03 Mayıs 2024 09:16
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CHP'li belediyeler yüzlerce kişiyi işten çıkardı

Bugün 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü. Emek ve emekçi söylemlerinde bulunan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) yönettiği belediyelerde binlerce vatandaşı ekmeğinden ederek 1 Mayıs'ta yoksul bıraktı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) CHP'li başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim döneminde 'Çalışan hiçbir emekçinin ekmeğine dokunmayacağız' demesine rağmen 2019'da İBB Başkanı olduktan sonra 23 bin personeli işinden etti.

Bu kişilerin yerine ise 66 bin kişiyi işbaşı yaptırdı. Emekçiler; yönetim tarafından devr-i sabık duygularıyla mağdur edildi, yoksulluğa itildi.

Esenyurt eski Belediye Başkanı CHP'li Kemal Deniz Bozkurt'un ardından 31 Mart yerel seçimler sonrasında belediye başkanlığı koltuğuna oturan Ahmet Özer, Ramazan Bayramı öncesinde 270 kişinin belediyedeki işinden etti. Yerel seçimlerin bitimiyle birlikte işçi kıyımının yaşandığı bir diğer belediyesi ise Ataşehir Belediyesi oldu.

CHP'li yönetim 100 işçiyi ekmeğinden etti. Seçimler sonrasında CHP'ye geçen Üsküdar Belediyesi'nde ise 30 Nisan'da 71 kişi ekmeğinden edildi.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik sosyal medya hesabından, "1 Mayıs'ta Taksim'e! Emeği, adaleti, sömürüden arınmış düzeni savunmak için hep birlikte Taksim'e yürüyoruz." paylaşımında bulundu.

31 Mart'ta CHP'ye geçen Beykoz Belediyesi de 60 çalışanı ekmeğinden ederek kapı önüne koydu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi yönetimi ise yaklaşık 5 bin kişiyi ekmeğinden etti. 'İhtiyaç fazlası' denilen bu personilen yerine ise 17 bin 500 kişi işe alındı.

Barış Savaş

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