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Otomobil satışında büyük düşüş

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2024 Nisan ayında yüzde 22,3, otomobil pazarı yüzde 20,61, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 28,6 oranında azaldı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 03 Mayıs 2024 09:32, Son Güncelleme : 03 Mayıs 2024 09:33
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Otomobil satışında büyük düşüş

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD), 2024 Nisan ayı otomotiv verilerini açıkladı.

Verilere göre, otomobil satışlarında büyük bir düşüş yaşandı. ODMD'nin açıklamasına göre, otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2024 Nisan ayında yüzde 22,3, otomobil pazarı yüzde 20,61, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 28,6 oranında azaldı.

2024 yılı Nisan ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2023 yılı Nisan ayına göre yüzde 22,3 azalarak 75 bin 919 adet oldu.

2024 Nisan ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,61 azalarak 61 bin 448 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 28,6 azalarak 14 bin 471 adet oldu.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 10 yıllık Nisan ayı ortalama satışlara göre yüzde 16,2 arttı.

Otomobil pazarı, 10 yıllık Nisan ayı ortalama satışlara göre yüzde 20,7 artış gösterdi. Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Nisan ayı ortalama satışlara göre yüzde 0,3 arttı.

Toplam satışlar ilk dört ayda yüzde 11,3 artı

ODMD'nin Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2024 yılı Ocak-Nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11,3 oranında artarak 371 bin 438 adet olarak gerçekleşti.

Otomobil satışları, 2024 yılı Ocak-Nisan döneminde geçen yıla göre yüzde 16,62 oranında artarak 294 bin 837 adet, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 5,2 azalarak 76 bin 601 adet oldu.

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