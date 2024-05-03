Kars'ta terör örgütlerine yönelik operasyonda 4 zanlı yakalandı
Kars'ta terör örgütü DEAŞ'a finans sağlayan 1 zanlı ile sosyal medya hesaplarından PKK/KCK propagandası yaptığı öne sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Mayıs 2024 09:48, Son Güncelleme : 03 Mayıs 2024 09:47
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütlerinin faaliyetlerini deşifre ederek engellemeye devam ediyor.
Yapılan çalışmalar neticesinde DEAŞ terör örgütüne finans sağladığı tespit edilen F.M. ile sosyal medya hesapları üzerinden PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen M.Ç, B.K. ve M.A. düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.