Dolar 32,34 TL'ye geriledi
Güne yükselişle başlayan dolar, haftayı 32,34 TL'ye gerileyerek tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Mayıs 2024 17:26, Son Güncelleme : 03 Mayıs 2024 17:27
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|32,3600
|32,3610
|32,3440
|32,3450
|Avro
|34,5610
|34,5620
|34,8400
|34,8410
|Sterlin
|40,5070
|40,6240
|40,6980
|40,8150
|İsviçre Frangı
|35,2500
|35,4270
|35,5420
|35,7200
|ANKARA
|ABD Doları
|32,3300
|32,4100
|32,3140
|32,3940
|Avro
|34,5210
|34,6010
|34,8000
|34,8800
|Sterlin
|40,4470
|40,6570
|40,6380
|40,8480