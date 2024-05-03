Dolar 32,34 TL'ye geriledi

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları şöyle:

PERŞEMBE CUMA İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD Doları 32,3600 32,3610 32,3440 32,3450 Avro 34,5610 34,5620 34,8400 34,8410 Sterlin 40,5070 40,6240 40,6980 40,8150 İsviçre Frangı 35,2500 35,4270 35,5420 35,7200 ANKARA ABD Doları 32,3300 32,4100 32,3140 32,3940 Avro 34,5210 34,6010 34,8000 34,8800 Sterlin 40,4470 40,6570 40,6380 40,8480