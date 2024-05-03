Memurlar için ne kadar enflasyon farkı oluştu?

Kamu personeli 2024 yılının ilk yarısı için yüzde 15 zam almıştı. Bunun dışında kalan diğer zam 2023 yılından hak edilen enflasyon farkı idi. Bu nedenle, zam hesaplamasında yüzde 15 dikkate alınmaktadır.

Kamu personeli 2023 yılının ikinci yarısı için yüzde 29,78 enflasyon farkı almıştı.

TÜİK, 2024 yılı Ocak ayında enflasyonu yüzde 6,7, Şubat ayında yüzde 4,53, Mart ayında yüzde 3,16, Nisan ayında da yüzde 3,18 olarak açıkladı. Ocak, Şubat, Mart ve Nisan ayı enflasyonuna göre, kamu personelinin aldığı zam 4 ayda ayda erimiş oldu.

Yüzde 15'lik toplu sözleşme zammı geçildi. Yüzde 3,2 enflasyon farkı oluştu.

Mayıs ve Haziran enflasyonları çıkacak enflasyon farkını da netleştirecek.

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Edip Üzen