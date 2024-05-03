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Arkadaşının IBAN tuzağına düştü: 8 ay hapis yattı, 10 yıl daha yatabilir

Konya'da 'benim hesabımda bloke var' bahanesine inanarak arkadaşına IBAN numarasını veren kişi, para aklama yöntemi tuzağına düşerek hapse girdi. 1 paket sigara parasını kendisine hediye olarak veren dolandırıcı arkadaşının ağına takılan 45 yaşındaki Mustafa Ergin, 8 ay hapiste yatarken, hakkında açılan 5 farklı dosyadan ise yaklaşık 10 yıl hapis cezası bekliyor.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 03 Mayıs 2024 10:30, Son Güncelleme : 03 Mayıs 2024 10:59
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İnternet siteleri ve uygulamalar üzerinden dolandırıcılık faaliyetleri her geçen gün artıyor. Sosyal medya platformları ile illegal kumar ya da bahis üzerinden para aklamak isteyen dolandırıcılar, 'Banka hesabınızı kiralayın, yüksek kazanç sağlayın' paylaşımları ile vatandaşların ilgisini çekmeye çalışıyor.

Konya'da çay ocağında çalışan 45 yaşındaki Mustafa Ergin, yanına sürekli gelen arkadaşının 'Benim hesabımda bloke var gelen parayı senin hesabından çekelim' teklifini geri çevirmedi. Bunun üzerine arkadaşı Mustafa Ergin'in hesabından belirli günlerde 6 sefer kara para aktarımı yaptı. ATM'den parayı çekip arkadaşına veren Ergin'e arkadaşı 1 paket sigara parasını hediye olarak verdi. 'Banka hesabı kiralama' olarak bilinen dolandırıcılık ağına düşen Ergin hakkında hesabına gelen 6 işlem için 6 suç dosyası açıldı. 8 ay hapse giren Mustafa Ergin, şimdi ise diğer dosyalardan 10 yıl hapis cezası bekliyor.

"IBAN İSTEYENLERE İNANMAYIN"

Dolandırıcıların trend yöntemi olan IBAN üzerinden para aklama yöntemi ağına takılan ve olayı anlatan 3 çocuk babası Mustafa Ergin, "Ben bir çay ocağında çalışıyordum. Devamlı oturduğum bir arkadaşım yanıma geldi. Benden IBAN numaramı istedi. Ben de ona para gelecek diye IBAN numarasını verdim. Onun banka hesapları blokeli olduğu için ben de tamam dedim, verdim. IBAN numarasını verdikten bir saat falan sonra beni aradı, hesabına gelen parayı istedi. Gelen parasını ben de ATM'den çektim kendisine teslim ettim. Kimsenin bu konularla ilgilenmesini istemiyorum ve bu iyi bir şey değil. Arkadaş olsun veya kim olursa olsun kimseye verilmesini istemiyorum. Mağdurum ben. Bu durumdan dolayı toplam yattığım günlerimi saymak istemiyorum, anlatılacak bir konu değil. IBAN numarasına para gelecek diyerek isteyenlere kesinlikle inanmasınlar" dedi.

"EN AŞAĞI 10 SENENİN ÜZERİNDE YATACAĞIM"

Kendisinin bu işlemlerin ardından şu anda 10 senenin üzerine hapis cezası beklediğini anlatan Ergin, "Ben bedel karşılığı almadım. Hesabıma para geldi emanetini verdim. ATM'ye gittiğim için de bana bir sigara parası verdi. Başka türlü verdiği bir şey olmadı. Ben de zaten bir şey beklemiyordum. Ama o arkadaşın internet dolandırıcılığı gibi şeylerle uğraştığını bilmiyordum. Ben insanlık olarak verdim, başka türlü bir niyetim yoktu. Benim toplam 6 tane dosyam var. Her bir dosyadan 3 yıl 4 ay ceza aldım. Toplam cezaevinde 8 ay yattım. Yani bunu ileride istinafta olan dosyalarım da var, bu dosyalarda patlama olduğu zaman en aşağı 10 senenin üzerinde yatacağım bir olay var. Kimsenin yaklaşmasını istemem, uzak durmasını istiyorum. Mağdurum, işsizim, çocuklarım var, bana yardımcı olunmasını istiyorum." şeklinde konuştu.

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