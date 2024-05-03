Türkiye'nin ihracatı nisanda 19 milyar 271 milyon dolar oldu

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, nisan ayı dış ticaret rakamlarına ilişkin açıklamasında şunları kaydetti;

Nisanda, ihracatımız 2023 yılının aynı ayına göre %0,13 oranında artarak, 19 milyar 271 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Yıllık bazdaki artış hızının yavaşlamasının en önemli sebebi, Nisan ayındaki 1 haftalık Ramazan Bayramı tatilinin neden olduğu takvim etkisidir. Hafta içinde, hafta sonlarına göre daha çok ihracat yapılmakta olup, Ramazan Bayram tatili ve 23 Nisan resmi tatilinin hafta içine denk gelmesi sebebiyle, yıllık bazda sınırlı bir artış kaydedilmiştir. Bununla birlikte, 2024 Nisan ayındaki ihracatımız, tarihsel olarak en yüksek ikinci Nisan ayı ihracatı olmuştur.

İthalatımız ise, Nisan ayında yıllık bazda %4,2 oranında artarak, 29 milyar 171 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Küresel fiyatlardaki artıştan kaynaklanan enerji ve kıymetli metal ithalatındaki yükseliş, Nisan ayı ithalat artışında etkili olmuştur. 1 haftalık Ramazan Bayramı ve 23 Nisan tatili nedeniyle, takvim etkisi de ithalattaki sınırlı artış üzerinde de etkili olmuştur.

Böylelikle, 2024 Nisan ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre, yüzde 13,3 oranında artışla 9,9 milyar dolar olmuştur. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise 2,7 yüzde puan azalışla yüzde 66,1 olarak gerçekleşmiştir.