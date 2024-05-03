Yeni müfredat için 45 bin 636 görüş bildirildi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Diyarbakır Valiliğini ziyaret ederek, Şeref Defteri'ni imzaladı, Vali Ali İhsan Su ile görüştü.

Daha sonra "İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı"na katılan Tekin, toplantının ardından yaptığı açıklamada, bakanlık olarak merkez teşkilatında mümkün olduğunca az vakit geçirdiklerini, taşrada doğrudan sorunları yerinden tespit edip çözüm üretme, bu anlamda istişare yapma çalışmaları kapsamında kente geldiklerini söyledi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ekibiyle bir değerlendirme toplantısı yaptıklarını kaydeden Tekin, toplantıda atılması gereken adımlarla, yürüyen işlerle ilgili istişarede bulunduklarını belirtti.

Toplantının verimli geçtiğini anlatan Tekin, Diyarbakır'da 2002-2003 eğitim öğretim yılındaki derslik sayısı, öğrenci başına düşen öğretmen sayısı istatistikleri bakımından çok belirgin, gözle görülür değişiklikler yapıldığını bildirdi.

"Öğretmenlerin yaklaşık yüzde 80'i bu son 20 yıllık periyotta atandı"

Türkiye'de 2002-2003 eğitim öğretim yılındaki derslik sayısının üç katına yakın derslik inşa edildiğini vurgulayan Tekin, şöyle konuştu:

"Şu anda halihazırda sistemde aktif olarak çalışan öğretmenlerin yaklaşık yüzde 80'i bu son 20 yıllık periyotta atandı. Bütün bu fiziki göstergelerin artırmasıyla Türkiye genelinde olduğu gibi Diyarbakır'da da derslik başına düşen öğrenci sayısı ilkokul ve ortaokullarımız için 23, ortaöğretimde 22'ye düştü. Genel ortalama olarak Türkiye ortalaması da bu civarda zaten. Aynı zamanda OECD ortalamaları da hemen hemen bu rakamlara muadil. Dolayısıyla fiziki altyapı açısından ciddi bir sorunumuz yok. Aynı şekilde öğretmen başına düşen öğrenci sayısı itibarıyla da temel eğitimde yani ilkokullarda ve ortaokullarda öğretmen başına 14, ortaöğretim kurumlarımızda yani liselerimizde ise 12 öğrenci düşmekte. Bu da oldukça iyi bir ortalama. Buna rağmen gerek yeni yapılan okullarımız gerek artan nüfus hızının karşılanması, eğitim öğretim ihtiyaçlarının karşılanması açısından yeni dönemde de yatırım ve insan kaynağı açısından Diyarbakır'a yeni takviyeler de olacak."

Diyarbakır'da 2024-2025 eğitim öğretim yılında inşaatı devam eden yaklaşık bin dersliğin hizmete sunulacağını bildiren Tekin, ihtiyaç duyulan branşlarla ilgili olarak da öğretmen atama süreçlerinin devam edeceğini aktardı.

Eğitim öğretim niteliğiyle ilgili yeni projelerin hayata geçirileceğini anlatan Tekin, yarın Diyarbakır'da Öğretmen Odası etkinliği yapacaklarını, toplantıda öğretmenlerle bir araya geleceklerini ve onları dinleyeceklerini kaydetti.

Bakan Tekin, "Toplantımızı yapacağımız alanın kapasitesine göre öğretmen arkadaşımız elektronik ortamda randevu istiyor. 250 civarında öğretmen şimdiden randevularını almış. Yarın onlarla ucu açık, samimi, içten bir sohbet yapacağız ve süreçle ilgili de karşılıklı olarak birbirimizle istişaremizi yapacağız." ifadelerini kullandı.

"Tüm bu yapıcı sürece açığız"

Bakanlığın gündemindeki önemli konulardan birinin yeni müfredat taslağı olduğunu belirten Tekin, Türkiye'de kamuoyunun eğitim öğretimle ilgili bu kadar canlı olmasından dolayı çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Müfredat değişikliklerinin toplumun her kesiminden ilgi ve alaka gördüğünü ifade eden Tekin, eğitim öğretim sürecine ilgi gösteren herkese teşekkür etti.

Katkı ve önerilerin bakanlıkta ciddi şekilde değerlendirileceğini vurgulayan Tekin, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Sadece bir rakam vermek istiyorum. Bugün itibarıyla bir hafta oldu, bir hafta içerisinde eğitim öğretim müfredatlarımız yani bizim program dediğimiz dokümanlar 1 milyon 372 bin defa indirilmiş. Yani o yüzlerce sayfa diye ifade ettiğimiz programlar 1 milyon 372 bin defa indirilmiş. Bu çok devasa bir rakam. O dosyaların 1,5 milyona yakın kişi tarafından indirilmiş olması benim açımdan, problemleri kamuoyuyla birlikte çözmek isteyen, istişare süreciyle yürütmek isteyen bir bakan olarak oldukça mutluluk verici bir şey. Aynı şekilde an itibarıyla, bunların bir kısmı ayrıntılı rapor, bir kısmı kısa düşünce, görüş ve öneri olmak üzere toplamda 45 bin 636 ayrı görüş bildirilmiş. Görüş bildiren, kanaat ifade eden kişilere teşekkür etmek istiyorum. Bütün bu katkılara, tüm bu yapıcı sürece açığız. Eğitim öğretim süreci ancak 86 milyon kişinin gerek gerçek gerek tüzel kişilerin gerek kamu kurumlarının, sivil toplum örgütlerinin katkısıyla desteklenirse güçlü bir altyapıya kavuşmuş olur."

Bir gazetecinin "Bazı CHP'li milletvekilleri bakanlığınız önünde basın açıklaması yapıyor, yeni müfredata ilişkin protestoları söz konusu. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu üzerine Tekin, katkı veren herkese açık olduklarını anlattı.

Bakan Tekin, şöyle devam etti:

"Sayın vekillerimize de biz orada çay ikram etmek istedik. Keşke biz orada olsaydık. Beraber karşılıklı protesto olarak değil de 'Karşılıklı görüş alışverişiyle gelip sizi dinlemek istiyoruz, sorularımız var, sorularımıza cevap verir misiniz?' diye randevu olsaydı daha medeni, daha hukuk devleti, daha demokratik devlet kriterlerine uygun olurdu. Daha uygun bir zamanda onları da bekliyoruz. Geleceklerini bilseydik belki Diyarbakır'daki programımızı da başka bir güne ertelerdik. Ama şimdi medyadan öğrendim öyle bir şeyi. Kendilerine de ev sahipliği yapamadığımız için kusura bakmasınlar. Eğer böyle kamuoyuna popülist mesajlar vermek yerine ellerinde programlarla ilgili hazır dokümanlar, raporlar varsa onları da teslim almaları için arkadaşlara gerekli uyarıları yaptım. Onlar da bırakırlarsa mutlu olurum. Ama sadece böyle popülist mesajlar verip, 'protesto ediyoruz' dili hiç hoş olmaz, varsa raporlarını versinler, raporlarını değerlendirelim. Yoksa kendi tabanlarına vermek istedikleri siyasi mesajları verdiler. Teşekkür ediyoruz kendilerine."

Bakan Tekin'e AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Mehmet Galip Ensarioğlu, Mehmet Sait Yaz, Suna Kepolu Ataman ve AK Parti İl Başkanı Raşit Ocak da eşlik etti.