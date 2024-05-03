İzmir'de yüksekten düşen işçi hayatını kaybetti
İzmir'in Aliağa ilçesinde bir rafinerideki baca yıkımı sırasında yüksekten düşerek yaralanan işçi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Mayıs 2024 14:30, Son Güncelleme : 03 Mayıs 2024 14:22
Alınan bilgiye göre, ilçedeki bir rafinerinin ham petrol ünite bacasının yıkımı sırasında taşeron firma çalışanı Barış Taşçı, yüksekten düştü.
İlk müdahalesi rafinerinin acil müdahale birimi tarafından yapılan Taşçı, kaldırıldığı Aliağa Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.