İzmir'de yüksekten düşen işçi hayatını kaybetti

İlk müdahalesi rafinerinin acil müdahale birimi tarafından yapılan Taşçı, kaldırıldığı Aliağa Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Alınan bilgiye göre, ilçedeki bir rafinerinin ham petrol ünite bacasının yıkımı sırasında taşeron firma çalışanı Barış Taşçı, yüksekten düştü.

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