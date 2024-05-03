DEM Parti'den CHP'ye ziyaret

Erdoğan: Ben de CHP'yi ziyaret edeceğim
Erdoğan: Ben de CHP'yi ziyaret edeceğim
Merkez Bankası'ndan kredi açıklaması
Merkez Bankası'ndan kredi açıklaması
Restoranlarda yeni uygulama: Adisyona eklenen servis ücreti yasal mı?
Restoranlarda yeni uygulama: Adisyona eklenen servis ücreti yasal mı?
Yeni müfredat için 45 bin 636 görüş bildirildi
Yeni müfredat için 45 bin 636 görüş bildirildi
Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü
Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü
Otomotiv endüstrisi nisanda en fazla ihracat yapan sektör oldu
Otomotiv endüstrisi nisanda en fazla ihracat yapan sektör oldu
TÜİK, nisan ayının zam şampiyonunu açıkladı
TÜİK, nisan ayının zam şampiyonunu açıkladı
Bakan Şimşek: Dezenflasyon sürecine gireceğiz
Bakan Şimşek: Dezenflasyon sürecine gireceğiz
MSB duyurdu: Askerlik yerleri açıklandı
MSB duyurdu: Askerlik yerleri açıklandı
MEB'den öğretmen dışındaki personelin il içi yer değişikliği duyurusu
MEB'den öğretmen dışındaki personelin il içi yer değişikliği duyurusu
Kira zam oranları belli oldu
Kira zam oranları belli oldu
Otomobil satışında büyük düşüş
Otomobil satışında büyük düşüş
CHP'li belediyeler yüzlerce kişiyi işten çıkardı
CHP'li belediyeler yüzlerce kişiyi işten çıkardı
Aksaray'da yolcu otobüsü devrildi: 2 kişi hayatını kaybetti, 34 kişi yaralandı
Aksaray'da yolcu otobüsü devrildi: 2 kişi hayatını kaybetti, 34 kişi yaralandı
AK Parti'de birçok şey değişecek! Erdoğan: Herkes sorumlu
AK Parti'de birçok şey değişecek! Erdoğan: Herkes sorumlu
Elazığ'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Elazığ'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi
SPK 2 şirketin ilk halka arzını onayladı
SPK 2 şirketin ilk halka arzını onayladı
İsrail'le tüm ihracat ve ithalat işlemleri durduruldu
İsrail'le tüm ihracat ve ithalat işlemleri durduruldu
Bakan Güler: Hudutlarımızdan girmek mümkün değil
Bakan Güler: Hudutlarımızdan girmek mümkün değil
Erdoğan ile Özgür Özel görüşmesine ilişkin detaylar belli oldu
Erdoğan ile Özgür Özel görüşmesine ilişkin detaylar belli oldu
Enerji alanında düzenlemeler içeren teklif Genel Kurul'da kabul edildi
Enerji alanında düzenlemeler içeren teklif Genel Kurul'da kabul edildi
Benzin ve motorine zam, otogaza indirim
Benzin ve motorine zam, otogaza indirim
2 bin 2 hekim için tercih başvuruları başladı
2 bin 2 hekim için tercih başvuruları başladı
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesindeki yangın kontrol altında
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesindeki yangın kontrol altında
Erdoğan'ın CHP Genel Başkanı Özel'i kabulü sona erdi
Erdoğan'ın CHP Genel Başkanı Özel'i kabulü sona erdi
Trabzon'dan Suudi Arabistan'a direkt uçuşlar başlıyor
Trabzon'dan Suudi Arabistan'a direkt uçuşlar başlıyor
YSK, kesin seçim sonuçlarını 6 Mayıs'ta açıklayacak
YSK, kesin seçim sonuçlarını 6 Mayıs'ta açıklayacak
Milli Savunma Bakanlığı'nın adıyla vatandaşı dolandırıyorlar
Milli Savunma Bakanlığı'nın adıyla vatandaşı dolandırıyorlar
Erdoğan: Irkçı saldırıların çoğunun örtbas edildiğini biliyoruz
Erdoğan: Irkçı saldırıların çoğunun örtbas edildiğini biliyoruz
AK Parti, esnaf, emekli ve dar gelirli için yeni yol haritası hazırlıyor!
AK Parti, esnaf, emekli ve dar gelirli için yeni yol haritası hazırlıyor!
Ana sayfaHaberler Siyasi

DEM Parti'den CHP'ye ziyaret

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları ile bir araya geldi. Görüşmede, 31 Mart seçimlerinden sonra ortaya çıkan siyasi tablo ele alınıyor.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 03 Mayıs 2024 14:36, Son Güncelleme : 03 Mayıs 2024 14:32
Yazdır
DEM Parti'den CHP'ye ziyaret

Ankara siyasetinde bugün de hareketli saatler yaşanıyor.

Dün, AK Parti Genel Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, bugün DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları ile bir araya geldi.

Görüşme CHP Genel Merkezi'nde gerçekleşiyor.

Zirvenin ana gündem maddesi ise 31 Mart'taki seçimlerden sonra ortaya çıkan siyasi tablo.

Saat 12.30'da başlayan görüşmenin ardından bir açıklama yapılması bekleniyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber