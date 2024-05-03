Hasan Arat'tan teknik direktör açıklaması: Yerli, yabancı herkesle görüşüyoruz

Erdoğan: Ben de CHP'yi ziyaret edeceğim
Erdoğan: Ben de CHP'yi ziyaret edeceğim
Merkez Bankası'ndan kredi açıklaması
Merkez Bankası'ndan kredi açıklaması
Restoranlarda yeni uygulama: Adisyona eklenen servis ücreti yasal mı?
Restoranlarda yeni uygulama: Adisyona eklenen servis ücreti yasal mı?
Yeni müfredat için 45 bin 636 görüş bildirildi
Yeni müfredat için 45 bin 636 görüş bildirildi
Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü
Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü
Otomotiv endüstrisi nisanda en fazla ihracat yapan sektör oldu
Otomotiv endüstrisi nisanda en fazla ihracat yapan sektör oldu
TÜİK, nisan ayının zam şampiyonunu açıkladı
TÜİK, nisan ayının zam şampiyonunu açıkladı
Bakan Şimşek: Dezenflasyon sürecine gireceğiz
Bakan Şimşek: Dezenflasyon sürecine gireceğiz
MSB duyurdu: Askerlik yerleri açıklandı
MSB duyurdu: Askerlik yerleri açıklandı
MEB'den öğretmen dışındaki personelin il içi yer değişikliği duyurusu
MEB'den öğretmen dışındaki personelin il içi yer değişikliği duyurusu
Kira zam oranları belli oldu
Kira zam oranları belli oldu
Otomobil satışında büyük düşüş
Otomobil satışında büyük düşüş
CHP'li belediyeler yüzlerce kişiyi işten çıkardı
CHP'li belediyeler yüzlerce kişiyi işten çıkardı
Aksaray'da yolcu otobüsü devrildi: 2 kişi hayatını kaybetti, 34 kişi yaralandı
Aksaray'da yolcu otobüsü devrildi: 2 kişi hayatını kaybetti, 34 kişi yaralandı
AK Parti'de birçok şey değişecek! Erdoğan: Herkes sorumlu
AK Parti'de birçok şey değişecek! Erdoğan: Herkes sorumlu
Elazığ'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Elazığ'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi
SPK 2 şirketin ilk halka arzını onayladı
SPK 2 şirketin ilk halka arzını onayladı
İsrail'le tüm ihracat ve ithalat işlemleri durduruldu
İsrail'le tüm ihracat ve ithalat işlemleri durduruldu
Bakan Güler: Hudutlarımızdan girmek mümkün değil
Bakan Güler: Hudutlarımızdan girmek mümkün değil
Erdoğan ile Özgür Özel görüşmesine ilişkin detaylar belli oldu
Erdoğan ile Özgür Özel görüşmesine ilişkin detaylar belli oldu
Enerji alanında düzenlemeler içeren teklif Genel Kurul'da kabul edildi
Enerji alanında düzenlemeler içeren teklif Genel Kurul'da kabul edildi
Benzin ve motorine zam, otogaza indirim
Benzin ve motorine zam, otogaza indirim
2 bin 2 hekim için tercih başvuruları başladı
2 bin 2 hekim için tercih başvuruları başladı
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesindeki yangın kontrol altında
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesindeki yangın kontrol altında
Erdoğan'ın CHP Genel Başkanı Özel'i kabulü sona erdi
Erdoğan'ın CHP Genel Başkanı Özel'i kabulü sona erdi
Trabzon'dan Suudi Arabistan'a direkt uçuşlar başlıyor
Trabzon'dan Suudi Arabistan'a direkt uçuşlar başlıyor
YSK, kesin seçim sonuçlarını 6 Mayıs'ta açıklayacak
YSK, kesin seçim sonuçlarını 6 Mayıs'ta açıklayacak
Milli Savunma Bakanlığı'nın adıyla vatandaşı dolandırıyorlar
Milli Savunma Bakanlığı'nın adıyla vatandaşı dolandırıyorlar
Erdoğan: Irkçı saldırıların çoğunun örtbas edildiğini biliyoruz
Erdoğan: Irkçı saldırıların çoğunun örtbas edildiğini biliyoruz
AK Parti, esnaf, emekli ve dar gelirli için yeni yol haritası hazırlıyor!
AK Parti, esnaf, emekli ve dar gelirli için yeni yol haritası hazırlıyor!
Ana sayfaHaberler Spor

Hasan Arat'tan teknik direktör açıklaması: Yerli, yabancı herkesle görüşüyoruz

Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, teknik direktör tercihi için önlerinde zaman olduğunu ve kupa maratonu bitene kadar resmi bir görüşme düşünmediklerini söyledi. Arat, "Yerli, yabancı herkesle görüşüyoruz. Türkiye'de kupa aşamasına gelene kadar resmi bir görüşme düşünmüyoruz." dedi.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 03 Mayıs 2024 14:43, Son Güncelleme : 03 Mayıs 2024 14:34
Yazdır
Hasan Arat'tan teknik direktör açıklaması: Yerli, yabancı herkesle görüşüyoruz

Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, teknik direktör tercihi için önlerinde zaman olduğunu ve kupa maratonu bitene kadar resmi bir görüşme düşünmediklerini dile getirdi.

Almanya dönüşünde basın mensuplarına İstanbul Havalimanı'nda açıklamalarda bulunan Arat, Borussia Dortmund Yardımcı Antrenörü Nuri Şahin'le bir görüşme yapılıp yapılmadığı yönündeki soruya, "Biz herkesle görüşüyoruz. Spesifik kişilere indirmeyin. Yerli, yabancı herkesle görüşüyoruz. Türkiye'de kupa aşamasına gelene kadar resmi bir görüşme düşünmüyoruz. Beşiktaş'ın ihtiyacı olan herkesle görüşüp bize projelerini sunmalarını isteyeceğiz. Beşiktaş değişikliğe gitmek zorunda. Bu da teknik direktörün bize vizyon koymasıyla ilgili." cevabını verdi.

"TARAFTARLARIMIZIN İNANMASINI İSTİYORUM"

Yeni teknik direktörün yerli mi yoksa yabancı mı olacağı konusunda yüzde 50'lik bir oran olduğunu söyleyen Arat, "İyi bir şey yapmaya çalışıyoruz. Beşiktaş hassas bir dönemden geçiyor. Taraftarlarımızın yönetim kuruluna inanmasını istiyorum. Vaziyet şubat ayındaki kadar sıkışık değil. Sezon başı olacağı için alternatiflerimiz daha fazla, zaman daha planlı. Şubatta, devre arasında kimse gelmek istemiyordu. Oyuncu ve teknik direktör için doğru zamanda çalışmalarımıza başladık." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ın ciddi bir yapılanmaya gitmek zorunda olduğunu kaydeden Arat, "Hedefimize koşarken yapmamız gereken çok iş var. Ciddi bir yapılanma içine gireceğiz. Bütün alternatifleri yan yana koyup değerlendireceğiz. Herkes üzerine düşeni bu aşamada yapıyor. Dortmund'da çalışmalarımızı yaptık. Beşiktaş ilk önce hedefine ulaşacak. Doğru bir karar verme konusunda hazırlıklar yapıyoruz." diye konuştu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber