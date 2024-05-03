Kırıkkale'de menfeze düşen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Kırıkkale'de otomobilin menfeze düşmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Mayıs 2024 15:25, Son Güncelleme : 03 Mayıs 2024 15:15
M.G. (70) idaresindeki 71 BE 542 plakalı otomobil, Sulakyurt ilçesi Ağaylı köyü Karaçalı mevkisinde menfeze düştü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Otomobilde bulunan K.Y. (70), olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralanan sürücü ile F.E. (68) ve F.B. (80) kentteki hastanelere kaldırıldı.