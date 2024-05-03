KPSS başvuru kılavuzu yayımlandı

2024 Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (2024-KPSS Lisans) Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu ile Eğitim Bilimleri oturumu 14 Temmuz 2024 tarihinde; Alan Bilgisi oturumları 20-21 Temmuz 2024 tarihlerinde; MEB öğretmen atamalarına katılacak öğretmen adayları için alanlarına bağlı olarak Öğretmenlik Alan Bilgisi oturumu (ÖABT) 4 Ağustos 2024 tarihinde; Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyenlerin katılacakları Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT), 22 Eylül 2024 tarihinde uygulanacaktır. Adayların tümü, 2024-KPSS LisansSınavı'nabaşvurarak 14 Temmuz 2024 tarihinde yapılacak olan sabah oturumuna girmek zorundadır. Adaylar sınavın diğer oturumlarından hangilerine gireceklerine kendileri karar vereceklerdir.

2024-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültüre, Eğitim Bilimlerine, Alan Bilgisine ve ÖABT'ye başvurular 3-15 Mayıs 2024 tarihleri arasında alınacaktır. DHBT'ye başvurular ise 9-15 Ağustos 2024 tarihleri arasında yapılacaktır.

Adaylar, başvurularını 3 Mayıs 2024 tarihinde saat 15.30'dan itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan da yapabilecektir.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2024-KPSS Lisans Kılavuzu'nda yer almaktadır. Adaylar Kılavuz'a aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir. Sınava başvuracak adayların Kılavuz'u dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

Başvuru Kılavuzu

Aday Başvuru Formu-1 (KPSS Lisans)

Aday Başvuru Formu-2 (KPSS Alan Bilgisi)

Aday Başvuru Formu-3 (KPSS ÖABT)

Sağlık Durumu/Engel Bilgi Formu

Başvuru Merkezleri

KPSS Lisans İçin Adres İline Göre Tercih Edilebilecek Yakın Sınav Merkezleri

KPSS Alan İçin Adres İline Göre Tercih Edilebilecek Yakın Sınav Merkezleri

KPSS ÖABT İçin Adres İline Göre Tercih Edilebilecek Yakın Sınav Merkezleri