Diyanet, 'Suudi Arabistan'da makam aracı' iddiasını yalanladı

Başkanlıktan yapılan açıklamada, Sözcü Gazetesi'nde, "Diyanet Başkanı Erbaş'ın bir makam aracı da Suudi Arabistan'da çıktı" başlığıyla verilen haberin gerçeği yansıtmadığı kaydedildi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Suudi Arabistan'da haberde bahsi geçen marka ve modelde bir makam aracı olmadığı gibi herhangi bir makam aracının da olmadığı belirtildi.

Açıklamada, "Söz konusu gazete hakkında yalan ve iftira içerikli haberle ilgili hukuki yollara başvurulmuştur." ifadesi kullanıldı.