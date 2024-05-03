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Bitcoin'in fiyatı ABD'deki istihdam verileri sonrasında 61 bin doları geçti

Kripto para birimi Bitcoin'in fiyatı, ABD'de istihdam artışının yavaşladığına işaret eden veriler sonrasında 61 bin doların üzerine çıktı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Mayıs 2024 17:41, Son Güncelleme : 03 Mayıs 2024 17:47
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Bitcoin'in fiyatı ABD'deki istihdam verileri sonrasında 61 bin doları geçti

ABD'de bugün açıklanan istihdam raporuna göre, iş gücü piyasasında bir miktar soğuma yaşandı.

Ülkedeki tarım dışı istihdam, nisanda 175 bin kişi artarak beklentilerin altında gerçekleşirken, işsizlik oranı yüzde 3,8'den yüzde 3,9'a çıktı.

Söz konusu veriler, ABD Merkez Bankasının (Fed) yakın zamanda faiz indirimlerine başlayabileceğine dair umutları tekrar canlandırdı.

Analiz şirketi Coinmarketcap'in verilerine göre, Bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının değeri de 24 saatte yüzde 4,2 artarak 2 trilyon 280 milyar doları aştı.

En büyük kripto para birimi Bitcoin'in fiyatı, verilerin ardından yüzde 4,6 değer kazanarak TSİ 17.00 itibarıyla 61 bin 900 dolara çıktı.

Bitcoin fiyatında son 24 saatteki değer artışı da böylelikle yüzde 5,7'ye ulaştı.

Piyasa değeri bakımından 2. sırada yer alan Ethereum da son 24 saatte yüzde 3 değer kazanarak 3 bin dolar seviyesini aştı.

ABD'de enflasyonist baskıların sürmesi ve Fed'in faiz indirimlerine ne zaman başlayacağına dair belirsizliklerin artması, son dönemde kripto para piyasasında değer kayıplarına neden olmuştu.

Binance'in üst yöneticiliğinden (CEO) istifa eden Changpeng Zhao'nun ABD'de 4 ay hapis cezasına çarptırılmasıyla Bitcoin'in fiyatı 30 Nisan'da 60 bin doların altına düşmüştü.

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