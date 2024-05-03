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Erdoğan'dan İsrail ile ticaretin durdurulmasına dair açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail ile ticaretin durdurulmasına ilişkin, "Bizim burada tek bir gayemiz vardır, o da Batı'nın koşulsuz askeri ve diplomatik desteğiyle kontrolden çıkan Netanyahu yönetimini ateşkese zorlamaktır." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Mayıs 2024 18:48, Son Güncelleme : 03 Mayıs 2024 19:35
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Erdoğan'dan İsrail ile ticaretin durdurulmasına dair açıklama

Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Yönetim Kurulu'nu kabul eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, MÜSİAD'ın 1990'dan bu yana Türk ekonomisi ve demokrasisine yeri doldurulamaz katkılar sağladığını dile getirdi.

Ülkenin ekonomiden dış ticarete, üretimden hak ve özgürlük alanlarının genişletilmesine kadar çok geniş bir yelpazede elde ettiği başarılarda MÜSİAD mensuplarının payı, desteği ve emeğinin olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu vesileyle 34 yıldır MÜSİAD çatısı altında ülkemizin kalkınmasına, milli iradenin güçlenmesine katkı veren tüm kardeşlerime bir kez daha teşekkür ediyorum. Ebediyete irtihal eden MÜSİAD üyelerini rahmetle yad ediyorum." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, büyük ve güçlü Türkiye davasının ekonomideki bayraktarlığını yapan MÜSİAD'ın, asrın felaketi 6 Şubat depremlerinde de millet için seferber olduğunu, MÜSİAD'ın, depremin ilk anından itibaren afetzedelerin sıkıntılarının giderilmesi ve deprem bölgesinin yeniden ihyası noktasında sergilediği dayanışmayı takdirle karşıladığını söyledi.

Bu felakette sadece 53 binden fazla insanı kaybetmekle kalmadıklarını, aynı zamanda ekonomide toplam tutarı 104 milyar doları aşan devasa bir faturayla da karşılaştıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, 80 bin konut, 170 bin iş yeri olmak üzere toplam 850 bin bağımsız bölümün ağır hasar alarak kullanılamaz hale geldiğini anımsattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, böyle bir yükün altından kalkmanın kolay olmadığını ve olmayacağını çok iyi bildiklerini, MÜSİAD gibi ülkesine ve milletine karşı sorumluluk duygusuyla hareket eden kuruluşların da desteğiyle yaraları süratle sardıklarını anlattı.

- "Coğrafyamızda çatışma, kan ve gözyaşı görmek istemiyoruz"

MÜSİAD ailesini, 7 Ekim'den beri İsrail'in soykırım uyguladığı Gazze halkına yaptığı yardımlar dolayısıyla da tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Türkiye, Gazze'ye gönderdiği toplam 50 bin tona yaklaşan insani yardım malzemesiyle dünyada ilk sıradadır. İsrail'i, ateşkese ve geçişine izin verdiği insani yardım miktarını artırmaya zorlamak amacıyla ticari olarak biliyorsunuz bazı tedbirler aldık. İlk etapta 54 ürün grubuna ihracat kısıtlaması getirdik. Dünden itibaren de tüm ürünleri kapsayacak şekilde İsrail'le ihracat ve ithalat işlemlerini durdurduk. Attığımız bu adımın ortaya çıkaracağı sonuçları, iş dünyamızla eş güdüm ve istişare içinde yöneteceğiz. Şunun bilinmesini isterim; biz bölgemizdeki hiçbir ülkeyle düşmanlık ve kavga peşinde değiliz. Her fırsatta ifade ettiğim gibi biz, coğrafyamızda çatışma, kan ve gözyaşı görmek istemiyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm inançlar olarak hep birlikte barış, refah ve istikrar içinde yaşamak istediklerini belirterek, "Aldığımız bu kararla Batı'nın bizim üzerimize nasıl saldıracağını çok iyi biliyoruz. Ama ben şu anda MÜSİAD şahsında tüm Türk iş adamlarına şunu söylüyorum. Dik duracağız, dikleşmeyeceğiz ve bileceğiz ki önümüzdeki yol mazlumların yanında yer alma yoludur. Dolayısıyla da bizim sözümüz nedir? Alma mazlumun ahını, çıkar aheste aheste." ifadelerini kullandı.

- "Ateşkes ilan edildiğinde amaç hasıl olacaktır"

Gazze'de öldürülen 40 bini aşkın çocuk, kadın, yaşlının ahını Allah'tan başka hiçbir gücün kaldıramayacağını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Onun için de zaman zaman bana da geliyor. 'Bu bazı sıkıntılara neden olabilir.' diyorlar bana. Ben de diyorum ki 'Biz bütün sıkıntıları giderecek tek gücün Allah olduğuna inanıyoruz.' Biz doğru olanı yaptığımızın şu anda farkındayız. Eğer biz bugün bu insanların yanında yer almazsak, yarın benzer şeyler bizim başımıza geldiği zaman bizim yanımızda kim yer alacak? Onun için bizim burada tek bir gayemiz vardır, o da Batı'nın koşulsuz askeri ve diplomatik desteğiyle kontrolden çıkan Netanyahu yönetimini ateşkese zorlamaktır. Ateşkes ilan edildiği, Gazze'ye yeterli miktarda insani yardım girişine müsaade edildiği durumda, amaç zaten hasıl olacaktır. Türkiye'nin bu hamlesi, mevcut tablodan rahatsız olan diğer ülkelere de örnek teşkil edecektir."

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