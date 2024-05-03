Yarın yurdun iç kesimlerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın öğle saatlerinden sonra Kayseri, Sivas, Niğde, Aksaray ve Nevşehir çevreleri ile Yozgat'ın doğusunda yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.