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Hastanın eşi doktoru darp etti: 1 gözaltı

Çankırı'da devlet hastanesinde görevli doktor, bir hastanın eşi tarafından darp edildi. Olayla ilgili saldırgan gözaltına alındı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 03 Mayıs 2024 19:51, Son Güncelleme : 03 Mayıs 2024 21:10
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Olay, dün gece saatlerinde Çankırı Devlet Hastanesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.K. ile eşi M.K. sağlık problemleri için Çankırı Devlet Hastanesine gitti. F.K.'yi muayene eden Uzman Dr. S.K., hastanın durumu ile ilgili M.K.'ye bilgi verdi. Olumsuz yönde bilgiler vermesine sinirlenen M.K., Uzman Dr. S.K.'ye saldırdı. Güvenlik görevlilerin hızlı müdahalesi ile saldırgan uzaklaştırıldı. Olayın ardından uzman doktorun şikayeti üzerine saldırgan M.K. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar ve İl Sağlık Müdürü Dr. Hüseyin Sarıkaya'nın uzman doktora 'geçmiş olsun' dileklerinde bulundukları öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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