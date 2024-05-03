EURO 2024'te takımlar kadrolarında 26 oyuncu bulundurabilecek
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) mücadele edecek takımların kadrolarındaki oyuncu sayısı 23'ten 26'ya çıkarıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Mayıs 2024 20:41, Son Güncelleme : 03 Mayıs 2024 20:36
UEFA'dan yapılan açıklamada, EURO 2024'te takımların kadrolarında bulundurabilecekleri maksimum oyuncu sayısının 23'ten 26'ya çıkarılmasının kararlaştırıldığı belirtildi.
Takımların kadro listelerini 7 Haziran'a kadar UEFA'ya sunması gerektiği ifade edildi.
EURO 2024, 14 Haziran-14 Temmuz tarihlerinde Almanya'da düzenlenecek.