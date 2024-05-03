Minibüs kaldırımda yürüyenlere çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Ahmet Eren Bulvarı üzerindeki Bitlis Eren Üniversitesi önünde meydana geldi. Tatvan'dan Bitlis istikametine gitmekte olan S.Ö. yönetimindeki plakası belirlenemeyen minibüs, kontrolden çıkarak Bitlis Eren Üniversitesi önünde kaldırımda yürüyen 2 kişiye, ardından da kaldırım üzerinde bulunan içerisinde bir görevlinin bulunduğu bilet satış noktasına çarptı.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, trafik ve sağlık ekibi sevk edildi. 3 kişinin yaralandığı kaza sonrası yol trafiğe kapanırken, olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesine götürdü. Kazada ağır yaralanan S.L. isimli vatandaş yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 2 yaralının ise tedavisi devam ediyor.

Kaza sonrası minibüs sürücüsü gözaltına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza nedeniyle kapanan yol ise alınan güvenlik önlemlerinin ardından yeniden trafiğe açıldı.