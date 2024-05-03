İl sağlık müdürüne yerelde tekdüze operasyon

Tunga Barçın, il sağlık müdürlüğü ihalelerini birkaç firmanın tekeline bırakmamakla eleştiriliyor ve bu nedenle de bu kesimlerce hedef gösteriliyor.



Hatay iline göreve geldiği ilk günden bugüne çalışan Barçın depremin neticesinde büyük bir tahribat gören şehrin yaralarını sarmak için çalışmaya devam ediyor.