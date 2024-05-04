İlköğretim rakamları açıklandı: Bir milyon yabancı uyruklu öğrenci var
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ilköğretim kademesinde okutulan yabancı öğrenci sayısını açıkladı. Tekin, 1 milyon 6 bin yabancı uyruklu öğrenci olduğunu söyledi.
Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 04 Mayıs 2024 07:16, Son Güncelleme : 04 Mayıs 2024 07:09
Türkiye Gazetesi'nden Esma Altın'ın haberine göre Türkiye'de ilköğretim kademesinde okutulan yabancı öğrenci sayısına ilişkin milletvekillerinin yazılı soru önergesini cevaplayan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, konuyla ilgili güncel rakamları paylaştı.
Tekin, şubat ayı itibarıyla Suriye, Irak, Afganistan, İran, Rusya, Azerbaycan, Özbekistan, Mısır, Kazakistan, Türkmenistan başta olmak üzere 160 farklı ülkeden 1 milyon 6 bin yabancı uyruklu öğrenciye eğitim-öğretim hizmetleri sunulduğunu söyledi. Bakan Tekin, eğitim hakkının anayasa ve uluslararası sözleşmelerle teminat altına alındığına dikkat çekti.