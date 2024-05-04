İliç'teki maden faciasında sıcak gelişme! 2 işçinin cansız bedeni bulundu

Anagold Madencilik'in 2010 yılı Aralık ayından itibaren altın üretimi yaptığı Çöpler Madeni'nde 13 Şubat Salı günü saat 14.30 sıralarında toprak kayması meydana gelmişti.

Erzincan'ın İliç ilçesindeki madende 13 Şubat'ta yaşanan toprak kaymasında, toprağın altında kalan işçilerden Ramazan Çimen ve Kenan Öz'ün de cansız bedenlerine ulaşıldı.

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