Bakan Yerlikaya: Daltonlar suç örgütü üyesi 14 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından İstanbul'un Kağıthane Esenyurt, Beylikdüzü, Başakşehir, Bahçelievler, Küçükçekmece ve Beşiktaş ilçelerinde düzenlenen "Mahzen-37" operasyonlarında 14 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamda

"Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; Halkımızın desteği ve duasıyla organize suç örgütlerinin kökünü kazıyacağız. Sokaklarımızda barınamayacaklar. Hepsini tek tek yakalayıp, adalete teslim edeceğiz

" dedi.

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan şüphelinin, Esenyurt İlçesinde 31 Mart 2024 - 05 Nisan 2024 tarihleri arasında M.O.S, B.T. ve C.T. isimli 3 ayrı işyerinin kurşunlanması eylemlerini gerçekleştirdikleri, Beylikdüzü İlçesinde 31 Mart 2024 tarihinde E.B.G.R. isimli işyerinin kurşunlanması eylemini yaptıkları, Başakşehir İlçesinde 02 Nisan 2024 tarihinde B.S. isimli işyerine el bombası atılması ve 14 Nisan 2024 tarihinde işyerinin kurşunlanması eylemlerini gerçekleştirdikleri, Bahçelievler İlçesinde 04 Nisan 2024 tarihinde P. ve C.C. isimli işyerlerinin, 16 Nisan 2024 ve 19 Nisan 2024 tarihilerinde S.G.L. ve İ.P isimli işyerlerinin kurşunlanması eylemlerini gerçekleştirdikleri, Küçükçekmece İlçesinde 22.04.2024 tarihinde 80. Yıl Parkında kurşunlama eylemini yaptıkları, Bakırköy İlçesinde 16 Nisan 2024 ve 25 Nisan 2024 tarihlerinde G.B. isimli kuyumcunun kurşunlanması eylemlerini gerçekleştirdikleri, Esenyurt ve Avcılar İlçelerinde 08 Nisan 2024 ile 13 Nisan 2024 tarihlerinde meydana gelen 4 adet ikamet ve iş yeri kurşunlama eylemini yaptıkları, Beşiktaş İlçesinde 05 Nisan 2024 ile 11 Nisan 2024 tarihlerinde 2 ayrı kasten öldürmeye teşebbüs eylemini yaptıkları ve Esenyurt İlçesinde 12 Nisan 2024 tarihinde Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma eylemini yaptıkları tespit edildi.

Operasyonlar sonucu: 1 adet AK-47 uzun namlulu tüfek, 3 adet tam otomatik tabanca, 2 adet çalıntı motosiklet ile çok sayıda balistik yelek ve kar maskesi el geçirildi.