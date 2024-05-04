Doğu Akdeniz için fırtına uyarısı
Doğu Akdeniz'de rüzgarın öğle saatlerinden itibaren fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
Kaynak : TRT
Haber Giriş : 04 Mayıs 2024 09:04, Son Güncelleme : 04 Mayıs 2024 09:05
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahmine göre, Doğu Akdeniz'in doğusunda rüzgarın öğle saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerden, Antalya Körfezi'nde yarın öğle saatlerinden sonra batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Fırtına akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybedecek.