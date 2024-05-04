Doğu Akdeniz için fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahmine göre, Doğu Akdeniz'in doğusunda rüzgarın öğle saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerden, Antalya Körfezi'nde yarın öğle saatlerinden sonra batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtına akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybedecek.