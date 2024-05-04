1.92 promil alkollü çıkan sürücü, babasına kaza yaptığını telefonda polise söyletti

İstanbul'da ekmeğe zam yolda
İstanbul'da ekmeğe zam yolda
Aktarmasız İstanbul-Sivas YHT seferleri başladı
Aktarmasız İstanbul-Sivas YHT seferleri başladı
MİT'ten PKK'ya ağır darbe: 19 terörist yakalandı, 16 terörist etkisiz hale getirildi
MİT'ten PKK'ya ağır darbe: 19 terörist yakalandı, 16 terörist etkisiz hale getirildi
EPDK'dan katkılı motorin ve benzin kararı: Tek fiyat olacak
EPDK'dan katkılı motorin ve benzin kararı: Tek fiyat olacak
Bu hafta hangi yatırım aracı ne kadar kazandırdı?
Bu hafta hangi yatırım aracı ne kadar kazandırdı?
'Garson' çözüldü operasyonlar başladı!
'Garson' çözüldü operasyonlar başladı!
İliç'teki maden faciasında sıcak gelişme! 2 işçinin cansız bedeni bulundu
İliç'teki maden faciasında sıcak gelişme! 2 işçinin cansız bedeni bulundu
İlköğretim rakamları açıklandı: Bir milyon yabancı uyruklu öğrenci var
İlköğretim rakamları açıklandı: Bir milyon yabancı uyruklu öğrenci var
S&P, Türkiye'nin kredi notunu yükseltti
S&P, Türkiye'nin kredi notunu yükseltti
YKS için 40 gün sürecek 'kapalı matbaa dönemi' başladı
YKS için 40 gün sürecek 'kapalı matbaa dönemi' başladı
TİM Başkanı Gültepe: Türkiye şu anda çok pahalı bir ülke
TİM Başkanı Gültepe: Türkiye şu anda çok pahalı bir ülke
Arkadaşının IBAN tuzağına düştü: 8 ay hapis yattı, 10 yıl daha yatabilir
Arkadaşının IBAN tuzağına düştü: 8 ay hapis yattı, 10 yıl daha yatabilir
Bakan Işıkhan duyurdu: O işlemler artık dijital oluyor
Bakan Işıkhan duyurdu: O işlemler artık dijital oluyor
Erdoğan'dan İsrail ile ticaretin durdurulmasına dair açıklama
Erdoğan'dan İsrail ile ticaretin durdurulmasına dair açıklama
Borsa haftayı rekorlarla tamamladı
Borsa haftayı rekorlarla tamamladı
Kredi Togg'a yaradı: Togg satışları sıfır faizli krediyle hızlandı
Kredi Togg'a yaradı: Togg satışları sıfır faizli krediyle hızlandı
Diyanet, 'Suudi Arabistan'da makam aracı' iddiasını yalanladı
Diyanet, 'Suudi Arabistan'da makam aracı' iddiasını yalanladı
Fahiş fiyat ve stokçuluk teklifi TBMM'de
Fahiş fiyat ve stokçuluk teklifi TBMM'de
Özgür Özel'den 'boş koltuk' açıklaması
Özgür Özel'den 'boş koltuk' açıklaması
ÖSYM, KPSS ücretlerine büyük zam yaptı
ÖSYM, KPSS ücretlerine büyük zam yaptı
Yediemin otoparklarındaki 100 bin araç kayıp!
Yediemin otoparklarındaki 100 bin araç kayıp!
Erdoğan: Ben de CHP'yi ziyaret edeceğim
Erdoğan: Ben de CHP'yi ziyaret edeceğim
Merkez Bankası'ndan kredi açıklaması
Merkez Bankası'ndan kredi açıklaması
Restoranlarda yeni uygulama: Adisyona eklenen servis ücreti yasal mı?
Restoranlarda yeni uygulama: Adisyona eklenen servis ücreti yasal mı?
Yeni müfredat için 45 bin 636 görüş bildirildi
Yeni müfredat için 45 bin 636 görüş bildirildi
Otomotiv endüstrisi nisanda en fazla ihracat yapan sektör oldu
Otomotiv endüstrisi nisanda en fazla ihracat yapan sektör oldu
TÜİK, nisan ayının zam şampiyonunu açıkladı
TÜİK, nisan ayının zam şampiyonunu açıkladı
Bakan Şimşek: Dezenflasyon sürecine gireceğiz
Bakan Şimşek: Dezenflasyon sürecine gireceğiz
MSB duyurdu: Askerlik yerleri açıklandı
MSB duyurdu: Askerlik yerleri açıklandı
MEB'den öğretmen dışındaki personelin il içi yer değişikliği duyurusu
MEB'den öğretmen dışındaki personelin il içi yer değişikliği duyurusu
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

1.92 promil alkollü çıkan sürücü, babasına kaza yaptığını telefonda polise söyletti

Edirne'nin Keşan ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, park halindeki 2 minibüse çarptı. Kazadan yara almayan ve 1.92 promil alkollü olduğu belirlenen otomobil sürücüsü Ebru Ş. (36), babasına kaza yaptığını cep telefonunda polise söyletti.

Haber Giriş : 04 Mayıs 2024 09:22, Son Güncelleme : 04 Mayıs 2024 09:24
Yazdır
1.92 promil alkollü çıkan sürücü, babasına kaza yaptığını telefonda polise söyletti

Edirne'nin Keşan ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, park halindeki 2 minibüse çarptı. Kazadan yara almayan ve 1.92 promil alkollü olduğu belirlenen otomobil sürücüsü Ebru Ş. (36), babasına kaza yaptığını cep telefonunda polise söyletti.

Kaza, saat 23.30 sıralarında Yukarı Zaferiye Mahallesi, Necati İşcan Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinden şehir merkezi yönüne ilerleyen Ebru Ş. yönetimindeki 22 AAZ 437 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu 34 LNL 819 ve 22 BH 935 plakalı minibüslere çarptı. Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, ihbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ebru Ş., polise cep telefonunu vererek babasını aramasını ve kaza yaptığını söylemesini istedi. Bunun üzerine polis, Ebru Ş.'nin babasıyla konuşarak kızının trafik kazası yaptığını ve sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi. Ebru Ş., alkolmetreye üflemekte de polislere güçlük çıkardı. Polisin iknası sonucu alkolmetreye üfleyen Ebru Ş.'nin 1.92 promil alkollü olduğu belirlendi. Ebru Ş. ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, kaza yapan otomobil ise yediemin otoparkına çekildi. Polisin kazayla ilgili incelemesi sürüyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber