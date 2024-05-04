Gazi Üniversitesi'nde Filistin'e destek eylemine ırkçı müdahale!

Türkiye'nin birçok üniversitesin olduğu gibi Gazi Üniversitesinde de Filistin'e destek eylemi yapıldı. Ancak, öğrenciler önce Filistin bayrakları taşıdıkları ve Filistin kefiyesi taktıkları için ırkçı marjinal bir grup tarafından engellenmek istendi. Zafer Partisine mensup olduğu belirtilen grup, 3 Mayıs Türkçülük Günü'nde Arapça Slogan attığı için Filistinli bir öğrenciyi darp etti.

Ankara Filistin Dayanışma Platformu mensupları, üniversitenin önüne giderek saldırıya tepki gösterdi.

Olaylar sonrasında Gazi Üniversitesine giden Ankara Filistin Dayanışma Platformu üyeleri tarafından yapılan açıklamada "Gazi Üniversitesi'nde yapılan Gazze'ye Destek Eylemi sonrasında eylem yapan öğrencilere bir grubun yapmış olduğu fiili saldırı sonucu Ankara Filistin Dayanışma Platformu olarak Üniversiteye gidilerek öğrencilere destek verilmiştir. Üniversite yönetiminden bu saldırının şeffaflıkla soruşturulması, sorumluların cezalandırılması ve üniversitede öğrencilerin güvenliğinin sağlanması, Filistin ile ilgili yapılacak etkinliklerin engellenmemesi talep edilmiştir. Bundan sonraki süreçte de gelişmelerin takipçisi olunacağı ifade edilmiştir. Gazi Üniversitesi girişinde konuya ilişkin açıklama yapılmıştır." dedi.