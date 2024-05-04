Nisan ayında 445 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, uyuşturucu madde kaçakçılığı ile mücadele kapsamında nisanda gümrük kapıları, havalimanları ve limanlarda yapılan operasyonlarda zehir tacirlerine göz açtırılmadı.

Gümrük muhafaza ekipleri tarafından gerçekleştirilen risk analizi, istihbarat çalışmaları ve rutin kontroller esnasında şüpheli olarak tespit edilen şahıslar ve araçlar yakın takibe alındı, gümrük kontrol noktalarında x-ray tarama sistemlerinden geçirildi. Şüpheli yoğunluk gözlemlenen bazı araç ve şahıslarda ilginç gizleme yöntemlerinin yanı sıra yasal yüke gizlenmiş vaziyette kilolarca uyuşturucu madde tespit edildi.

Gerçekleştirilen 72 operasyonda ele geçirilen farklı türde 445 kilogram uyuşturucu madde ile ilgili soruşturmalar, ilgili cumhuriyet savcılıkları nezdinde sürüyor.