Afyonkarahisar'da drift yapan ehliyetsiz sürücüye 45 bin lira ceza
Afyonkarahisar'da otomobiliyle drift yapan ehliyetsiz sürücüye, 45 bin 210 lira ceza kesildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Mayıs 2024 10:20, Son Güncelleme : 04 Mayıs 2024 10:21
Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Adnan Kahveci Caddesi'nde otomobiliyle drift yaptığını tespit ettikleri şüpheliyi Hıdırlık mevkii yakınlarında yakaladı. Sürücünün ehliyetinin olmadığı belirlendi.
Ehliyetsiz sürücüye, 45 bin 210 lira idari para cezası kesildi.