Yangın çıkan elektrik panosu böyle patladı

Olay, perşembe günü 19.30 sıralarında, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde yaşandı.

4 katlı bir binanın girişindeki elektrik panosunda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın sırasında elektrik panosunda patlamalar meydana geldi. Bina sakinleri, yangını kendi imkanlarıyla söndürdü.

İhbar üzerine olay yerine, polis, itfaiye, İGDAŞ ve elektrik ekipleri gönderildi. Yangın ve patlama anları, cep telefonu kamerasına yansıdı.