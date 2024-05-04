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Erdoğan-Özel görüşmesi için tarih belirlendi

2 gün önce CHP lideri Özgür Özel, AK Parti Genel Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret etmişti. Erdoğan da iade-i ziyaret için CHP Genel Merkezi'ne gideceğini söylemişti. TGRT Haber muhabiri Burcu Kahriman, bu görüşmenin 2 hafta içinde gerçekleşeceğini söyledi.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 04 Mayıs 2024 13:42, Son Güncelleme : 04 Mayıs 2024 13:36
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Erdoğan-Özel görüşmesi için tarih belirlendi

2 Mayıs'ta CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AK Parti Genel Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın misafiri olmuştu. 1 saat 35 dakika süren görüşmenin ardından detaylar ortaya çıkmaya başladı.

Görüşmenin en dikkat çeken noktası ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iade-i ziyaret için CHP Genel Merkezi'ne gideceğini söylemesi olmuştu. TGRT Haber muhabiri Burcu Kahriman, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 15 gün içerisinde görüşeceğini aktardı.

NEDEN GENEL MERKEZDE GÖRÜŞTÜLER?

8 yıl sonra kritik bir ziyaretin gerçekleştiğini belirten Kahriman, "İki lider AK Parti Genel Merkezi'nde bir araya gelmişti. Görüşme 1 saat 35 dakika sürmüştü. Neden AK Parti Genel Merkezi tercih edildi? Edindiğimiz bilgiye göre Özel randevu istedi ve talebinde de görüşmenin Çankaya Köşkü'nde ya da genel merkezde olmasından memnun olacağını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu isteği geri çevirmedi ve görüşme genel merkezde oldu." dedi.

GÖZLER ÇARŞAMBA GÜNÜNE ÇEVRİLDİ

Kahriman açıklamasını şöyle sürdürdü: "Erdoğan ve Özel yeniden bir araya gelecek. Peki bu görüşme ne zaman olacak? 15 gün içerisinde iki lider bir araya gelecek. Bu kez adres CHP Genel Merkezi olacak. Parti kaynaklarından edindiğim bilgi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti grup toplantısının ardından CHP Genel Merkezi'ne gidebileceği yönünde. Arayı çok soğutmadan bir ziyaret gerçekleştirilmesi planlanıyor. Bu da 2 hafta içindeki bir çarşamba gününe denk geliyor."

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